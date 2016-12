„Cer liderilor USL, UDMR şi UNPR să încetez acţiunile împotriva instituţiilor statului”

Traian Băsescu:

„Cer liderilor USL, UDMR și UNPR să încetez acțiunile împotriva instituțiilor statului”

Președintele Traian Băsescu le-a cerut, ieri seară, liderilor PSD, PNL, UDMR și UNPR să înceteze acțiunile împotriva instituțiilor statului român. Declarația a avut loc în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a subliniat că face un apel la responsabilitate și a cerut majorității parlamentare să înceteze atacurile la adresa instituțiilor, fie că este vorba de Curtea Constituțională, de Senat, de Camera Deputaților, de Avocatul Poporului sau de „alte instituții care îi deranjează, inclusiv justiția, ținta finală a acțiunii majorității parlamentare și a liderilor acesteia”.„Va fi o declarație foarte scurtă. Privind evenimentele din ultimele săptămâni, care au culminat cu acțiunile de astăzi (ieri-n.r.) din Parlamentul României. Cer primului ministru Ponta, co președintelui USL Crin Antonescu și președintelui PC lui Daniel Constantin, precum și domnului președinte UNPR Gabriel Oprea și liderului UDMR Kelemen Hunor să înceteze IMEDIAT, ei și partidele lor, acțiunile împotriva instituțiilor statului român. Repet celor nominalizați: Le cer să înceteze imediat acțiunile împotriva statului român! Prin acțiunile Guvernului și ale majorității parlamentare se încalcă grav valorile fundamentale ale UE. Ținta finală a acțiunilor parlamentare conduse de cei de mai sus este punerea sub control a Justiției. Suspendarea președintelui este doar o etapă. Problema acestor domni și a partidelor lor este punerea sub control a Justiției. Suspendarea președintelui este doar o etapă intermediară. Fac un apel către politicieni din majoritatea parlamentară și îi avertizez că prin încălcarea gravă a legilor țării și a Constituție României și a regimului parlamentului au pus statul român într-o situație extrem de dificilă, pe analiza mea similară cu cea generată de Mineriada din 1990. Efectele acțiunilor politice ale Guvernului din ultimele două săptămâni vor avea efecte economice extrem de grave extrem de grave pentru România și pentru populația României. În fața justiție politicienii sunt egali cu orice cetățean al țării. Ascunderea în Parlament a celor care trebuie să meargă în fața justiției este un lucru de netolerat”, a declarat Băsescu.