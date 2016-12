"Centrul pentru copiii defavorizaţi va fi gata până pe 20 noiembrie"

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici:

"Centrul pentru copiii defavorizați va fi gata până pe 20 noiembrie"

În timp ce alte primării s-au văzut nevoit să renunțe la anumite proiecte, deoarece se aflau în imposibilitatea de a le finaliza până la sfârșitul acestui an, termen impus de Uniunea Europeană, reprezentanții Primăriei Grădina se pot mândri că au făcut tot posibilulpentru a duce la bun sfârșit una din cele mai importante investiții. Bucuria este cu atât mai mare cu cât proiectul se adresează unor copii abandonați de unul dintre părinți sau chiar de ambii.În ultima perioadă, șefii administrațiilor locale din tot județul Constanța se confruntă din ce în ce mai des cu situații în care copii ai comunei au fost aproape abandonați de cei care le-au dat viață. Mulți dintre părinți au plecat peste hotare, lăsându-i pe cei mici în grija rudelor, unele dintre ele mult prea în vârstă ca să mai aibă puterea de a se ocupa așa cum trebuie de cei mici.Un exemplu în acest sens ar fi comuna Grădina, unde există familii dezbinate care au uitat să fie părinți cu adevărat. Această situație l-a pus pe gânduri pe șeful administrației publice din comuna Grădina, Gabriela Iacobici, care a inițiat un proiect ce urmează să vină în ajutorul unor asemenea copii. Este vorba despre construirea și amenajarea unui Centru de prevenire a abandonului și a separării copilului de familia sa.„Este un proiect demarat cu ajutorul fondurilor europene. Suntem în grafic și proiectul va fi finalizat până pe 20 noiembrie. Practic, am ajuns la partea cu dotările. Mă bucur foarte mult, pentru că vom putea veni în ajutorul copiilor defavorizați de soartă. Vor fi aproximativ 30 de copii care vor beneficia de serviciile acestui centru, iar pentru o organizare cât mai bună, avem o colaborare foarte eficientă cu cei de la Direcția pentru Protecția Copilului din Constanța. Cei care vor beneficia de aceste servicii nu vor fi numai din comuna noastră, pot fi și din alte localități aferente județului”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.Șeful administrației publice din Grădina a mai spus că obiectivul general al proiectului este inte-grarea în societate a copiilor defavorizați sau abandonați și asigurarea condițiilor necesare pentru educarea acestora.Noua investiție s-a realizat în fosta Casă a Agronomului din localitate. Deoarece clădirea era foarte veche, a fost reabilitată, modernizată și extinsă. Astfel, au fost consolidați toți pereții interiori și exteriori, cât și fundațiile de piatră. Pentru o mai bună desfășurare a activităților, con-strucția actuală a fost recomparti-mentată și extinsă și are parter și un etaj. La parter, au fost amenajate o cantină, o bucătărie și un spațiu de depozitare cu acces din exterior. Totodată, au fost amenajate două grupuri sanitare și un hol de acces la grupurile sanitare.La etaj, a fost amenajat un spațiu destinat activităților educaționale, de recreere și odihnă a copiilor. Toți copiii care își vor petrece timpul aici vor avea un program bine stabilit. Astfel, după ce vor veni de la școală, vor primi o masă caldă, după care se vor odihni, iar apoi își vor face temele, fiind supravegheați de cadre specializate.