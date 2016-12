Centrul localităţii Cernavodă va arăta ca al unui oraş european

1

CENTRUL ORASULUI CERNAVODA

Felicitari doamnei Primar pentru "centrul civic".Dar Cernavoda inseamna doar atat ? Peste cate secole si restul orasului va arata ca un SAT european ,peste cat timp sarbatorile vor veni nu numai in centrul civic ? Ar fi o solutie : la fiecare nou mandat de primar sediul primariei sa fie in alt cartier ! UN AN NOU MAI BUN !