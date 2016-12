Centrul distracţiei se mută la Techirghiol. Ce surprize a pregătit primarul Adrian Stan

1

Sa-l chemati si pe tovarasul din Eforie poate invata si el ceva nu sa puna taxa de infrumusetare pe crestera muntilor de gunoiaie , tarabe din vremurile Ceausiste mizerie si rusine pentru o statiune de interes national asa cum este afisul de la intrare in Eforie oare nimeni nu se sesizeaza de incompetenta acestei persoane, lipsa de preocupare fata de populatie si turistii care ne calca statiunea, suntem cea mai ieftina statiune cu cei mai ieftini si lipsiti de educatie turisti si asta datorita celor incompetenti care ne conduc si elibereaza autorozatii fara nici cel mai mic studiu. Priviti in jurul vostru dragi alesi la statiunile care sunt pe litoral si faceti comparatie care sunt realizarile si proiectele lor. Voi oare chiar nu vedeti cum se circula prin statiune , masini parcate pe ambele sensuri unde parcarea este interzisa, lazi de plastic peste tot care tin locuri de parcare lipsa toala de "militieni"care sa faca si ei putina ordine, Doamne nici la tara pe vremuri de mult apuse nu am mai vazut o asemenea localitate .... RUSINE DOMNILOR ALESI (pardon tovarasi) POATE ODATA SE SESIZEAZA O AUTORITATE DE LIPSA VOASTRA DE PROFESIONALISM.