Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici:

"Centrul civic din satul Cheia va beneficia de un parc în aer liber"

Unul dintre acestea, ce va fi realizat cu bani de la bugetul local și care se află în plină desfășurare, vizează construirea a două terenuri de sport cu gazon artificial, unul în comuna Grădina și altul în satul Cheia, acolo unde se va construi și un centru civic pentru tineri.„Centrul civic din satul Cheia va beneficia de un parc în aer liber, cu două foișoare și băncuțe, cu alei și coșuri de gunoi. Totodată, se va amenaja și un teren de sport pentru tineri, care vor avea posibilitatea să practice diverse activități sportive. Practic, investim în sănătate, pentru că sportul înseamnă în primul rând sănătate. Proiectul se află în derulare și este realizat cu bani de la bugetul local, iar întreaga investiție ajunge la aproximativ 100.000 euro”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.Șefa administrației a mai adăugat că nici copiii din Grădina nu au fost uitați, astfel că și aici se va amenaja un teren de sport, investiție ce va fi realizată tot cu bani de la bugetul local.v v vUn alt proiect care se află în atenția administrației publice locale vizează construirea unei case mortuare și a unei săli unde se vor putea desfășura parastase, în satul Grădina, chiar în curtea cimitirului din localitate.În plus, aleșii locali intenționează să aloce bani pentru reabilitarea fațadelor căminelor culturale din Grădina și Cheia. În altă ordine de idei, printr-un program inițiat de șefa administrației din comuna Grădina, autoritățile locale au luat decizia de a veni în sprijinul copiilor talentați. Practic, toți copiii care au abilități în cântat sau dansat beneficiază de cursuri gratuite de la profesori specializați în aceste două domenii. Sumele alocate pentru finanțarea programului provin de la bugetul local. Pentru a fi încurajați, copiii care se dovedesc talentați vor lua parte și la spectacolele pe care administrația locală le va pregăti de Ziua Comunei Grădina.Și cum acest eveniment se apropie, Ziua Comunei Grădina fiind sărbătorită în fiecare an la data de 3 mai, reprezentanții administrației publice locale se pregătesc intens pentru ca totul să iasă foarte bine.„Pe lângă munca de zi cu zi, oamenii au nevoie și de relaxare, de distracție, măcar o zi pe an. Sunt cetățeni care nu pleacă nicăieri, astfel că asemenea evenimente îi bucură nespus de mult. Ne-am gândit să organizăm un spec-tacol cu artiști, un spectacol la care vor participa și copiii talentați din comuna noastră, sub îndrumarea profesorilor”, a mai explicat primarul Gabriela Iacobici.v v vReprezentanții Primăriei Grădina vor să stimuleze cât mai mulți părinți pentru a-și trimite copiii la grădiniță, astfel că noua lege prin care se acordă tichetele sociale va fi pusă cât mai rapid în aplicare. Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: vârsta minimă a copilului să fie de trei ani și cea maximă de șase ani, iar venitul lunar pe membru de familie să fie de 284 lei.Tichetul social are o valoare de 50 lei lunar, cu condiția ca cei mici să meargă zilnic la grădiniță. El se acordă, la cerere, unuia dintre părinți, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.