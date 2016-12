"Cele mai bune investiţii pe termen lung sunt cele în copii"

Primarul George Scupra:

"Cele mai bune investiții pe termen lung sunt cele în copii"

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, se află la primul mandat și spune că mai dorește încă unul pentru a conduce administrația publică din localitate pentru a duce toate proiectele începute până la capăt. Deocamdată, nu se știe cu exactitate dacă a reușit „să intre sub pielea locuitorilor”, însă, un lucru este cert: a câștigat cu siguranță simpatia copiilor din oraș.În cursul zilei de duminică, edilul și echipa sa de consilieri au inaugurat „Parcul Primăverii” din orașul Ovidiu. Acesta se află situat pe strada Primăverii, de unde și denumirea acestuia, în imediata vecinătate a sălii de sport din oraș. Investiția a fost susținută din bugetul local, dar și din sponsorizări.Inaugurarea „Parcului Primăverii” a fost transformată într-un eveniment de sărbătoare pentru toți copiii, părinții și bunicii care au participat, deoarece au avut parte de multe momente frumoase și surprize. După oficierea slujbei religioase de sfințire a parcului a avut loc cuvântul primarului George Scupra, ur-mat de momente artistice susținute de fanfara copiilor, personaje de desene animate, jocuri, concursuri și dansuri. Mai mult, toți copiii prezenți au primit gra-tuit din partea edilului băuturi răcoritoare, vată de zahăr, popcorn și baloane colo-rate.Parcul are o suprafață de 2.225 mp și are ca dotări două spații de joacă cu balansoare, tobogan, leagăne pentru copii, un teren de sport în suprafață de 120 mp, bănci, două foișoare, două ciș-mele de apă, o fântână arteziană, mobilier urban și spații verzi unde copiii împreună cu părinții se pot juca și relaxa, urmând ca, în perioada următoare, când natura va intra în repaus vegetativ să se planteze și pomii. Noul obiectiv din oraș este monitorizat video și are pază permanentă pentru a oferi cele mai bune și sigure condiții de petrecere a timpului liber.Tematica și cromatica parcului au fost realizate de un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, care sub îndrumarea profesoarei Anca Cumpănașu, au realizat desene artistice în incinta parcului, urmând ca acestea să fie modificate în fiecare anotimp.„Cele mai bune investiții pe termen lung sunt cele în copii. De aceea, prin programul - Investim în performanță - se investește în școli, sport, cultură și sănătate prin crearea cât mai multor spații verzi, locuri de joacă și parcuri”, a declarat primarul George Scupra.Totodată, el a mai adăugat că, începând cu anul 2012, atunci când oamenii i-au acordat votul de încredere, au fost realizate mai multe locuri de joacă în orașul Ovidiu.„A mai fost amenajat cel din zona blocurilor CD, cel din zona blocurilor ANL, locul de joacă din satul Poiana, iar în cel mai scurt timp, se va realiza și un loc de joacă în satul Culmea. De asemenea, în acest moment se află în derulare proiectul de construire a parcului de pe malul lacului Siutghiol în suprafață de aproximativ6.000 mp, care va fi inaugurat în primăvara anului viitor. Acest parc se realizează din fonduri europene cu o investiție de un milion de euro”, a mai spus primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Mai multe imagini de la evenimentul de inaugurare a noului parc puteți vedea pe site-ul www.cugetliber.ro.