„Cel mai mare cost pe care îl plătesc este acela că am fost cinstit cu românii“

Președintele suspendat Traian Băsescu susține că, în acest moment, cel mai mare cost pe care îl plătește este că a fost cinstit cu românii atunci când, în mai 2010, a anunțat măsurile de austeritate.„Știți că puteau fi păcăliți românii, o mai puteam duce vreo două luni până ne prăbușeam. Am preferat să fiu cinstit și plătesc acest cost, pentru modul cum am spus-o, pentru că foarte mulți nu-și pun întrebarea de ce a făcut președintele anunțul acesta, de ce au trebuit aceste măsuri. Pentru că asta era realitatea țării atunci și eu cred că noi vom deveni cu adevărat puternici când politicie-nii vor avea curaj să le spună românilor adevărul despre țara lor, despre ce poate țara lor”, a explicat Traian Băsescu, la o emisiune a unei televiziuni.Întrebat de moderator care consideră că sunt greșelile pe care le-a făcut de-a lungul mandatului de președinte, Traian Băsescu a răspuns că una dintre acestea poate fi faptul că nu are de gând să le arate românilor o altă față decât cea pe care le-a arătat-o până acum.„Poate nu sunt simpatic. Poate e una dintre greșeli, dar mi-o asum și nu mă schimb aici, voi rămâne tot Traian Băsescu, pentru că eu știu că la terminarea mandatului mă întorc în lumea de zi cu zi. Eu nu am de gând să le arăt românilor o altă față decât cel care sunt, cu bunele și cu relele mele. Ce nu-mi pot reproșa românii, însă, în mod categoric este dorința de a face ceva pentru țara aceasta. Că uneori nu faci numai ceea ce-ți place, asta n-am dubii, am învățat această lecție ca președinte. Nu faci numai ce ți-ai dori. Eu sunt departe de a mă considera un om perfect, dar nu vreau să devin un om pervertit de funcție. Vreau să rămân Traian Băsescu până când plec de la Palatul Cotroceni”, a afirmat președintele suspendat.La capitolul greșeli, Traian Băsescu a nominalizat și afirmația sa legată de Regele Mihai, pe care l-a numit „trădător”, însă spune că greșeala constă în faptul că a spus public ceea ce gândește.„Am greșit că am spus public ce gândesc, a fost o greșeală. Nu aveam voie să spun public. Trebuia să țin în capul meu ce cred. Uneori sinceritatea este costisitoare”, a declarat Traian Băsescu.De asemenea, președintele suspendat a recunoscut că a greșit atunci când a intrat în conflict cu subsecretarul de stat Raed Arafat, dar și în campania prezidențială din 2009, când a făcut referire la o tragedie personală a lui Crin Antonescu, faptă pe care o consideră cea mai mare eroare a campaniei sale prezidențiale.„Cel mai important lucru în viața mea este să nu fac lucruri de care să-mi fie tare rușine. Greșeli de acest tip am făcut și probabil o să mai fac. Nu fac lucruri imorale, urâte, ilegale, iar de aceste lucruri m-am ferit. Cred că onoarea unui om este în primul rând în zona aceasta, să nu faci lucruri de care să-ți fie rușine”, a completat președintele suspendat.