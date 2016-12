Cea mai nouă promenadă pe malul mării, construită în nordul litoralului

3

alee promenada

Din imagini observ ca zidul care desparte plajea de aleea de promenada este continuu fara sa fie lasate din loc in loc spatii pentru accesul pe plaje. Cum vor putea sa intre pe plaje persoanele cu handicap locomotor sau cei care au copii mici in carucioare. Noi avem un copil de 17 ani in scaun cu rotile si pana sa se construiasca aceasta alee de promenada intram foarte usor cu el pe plaje pentru ca era locul foarte plan. Cred ca nici oamenii perfect sanatosi si fara nici o problema nu vor fi incantati sa sara peste acest zid de cate ori vor vrea sa ajunga pe plaje. Sper ca se vor monta din loc in loc si cosuri de gunoi care vor fi si golite des pentru ca altfel va deveni promenada gunoiului, Pana acum in fiecare vara se strangeau tone de gunoaie in zona respectiva pe care le adunau toamna soldatii americani de la baza Kogalniceanu sau elevii. De asemenea daca nu se vor asfalta si strazile adiacente in special cele care duc din soseaua principala la plaje si nu se va face si retea de canalizare nici nu vreau sa ma gandersc ce va fi dupa fiecare ploaie torentiala. Pana acum de cate ori ploua mai tare se faceau niste balti uriase iar cei de la terase sapau santuri pe plaje pentru ca apa sa se scurga in mare si tot dura 2-3 saptamani pana se scurgea toata. Nu inteleg totodata in ce consta placerea de a te plimba pe aceasta alee daca pe partea din spre mare nu vezi decat spatele teraselor de pe plaje unde sunt depozitate gunoaiele sau sunt WC-uri iar pe partea cealalta zone defrisate pline cu gunoaie sau constructii abandonate. In alte tari civilizate unde s-au facut alei de promenada pe malul marii pe plaje nu exista nici un fel de constructie. Un alt aspect la care primaria nu s-a gandit deloc este locul de parcare. In aceasta zona vin la plaje mai ales la sfarsit de saptamana foarte multi localnici cu masinile si chiar turistii care sunt cazati in Navodari sau pensiunile aflate dincolo de soseaua principala. Pana acum parcau pe locul unde acum s-a construit aleea de promenada, Nu stiu unde vor mai parca de acum in colo pentru ca toate strazile din zona sunt extrem de inguste ne mai fiind loc de parcare nici pentru cei care locuiesc permanent in zona, Cred ca aceasta alee de promenada nu face decat sa sufoce zona respectiva sa-i distruga farmecul de plaje salbatica linistita pe care il avea fiind singurul motiv pentru care turistii alegeau aceasta zona. Treptat se va transforma zona intr-un fel de Costinesti jalnic plin de dughene tarabe constructii sordide. MARE PACAT!!!!!!!