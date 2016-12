Cea mai modernă piaţă de peşte, inaugurată la Năvodari

Cea mai modernă piață de pește, inaugurată la Năvodari

De ieri, Năvodariul are cea mai nouă și modernă piață de pește din județul Constanța. Ca un lucru inedit, piața are formăde pește, proiectul fiind realizat din fonduri europene.Primăria Orașului Năvodari, împreună cu Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA din Bulgaria, a organizat, ieri, conferința prilejuită de finalizarea proiectului „Centru transfrontalier de afaceri în turism și activități conexe - Piața de pește și produse din pește (FISH TOURISM CBC)”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007- 2013.În cadrul proiectului a fost construită o Piață de pește, prevăzută cu mai multe facilități, precum: 10 puncte interioare și 16 exterioare de vânzare, sală de conferințe și evenimente, facilități pentru vânzarea și prepararea produselor din pește, pavilion expozițional și spații de birouri. De asemenea, cu ocazia implementării proiectului se vor organiza două festivaluri de pește și concursuri gastronomice, unul în Năvodari, celălalt în Balcic, Bulgaria, și va fi realizat un Ghid gastronomic „Peștele în bucătăria tradițională a românului și a bulgarului”.Bugetul total al proiectului a fost de 1,46 milioane de euro, din care 85% sunt finanțați de către Uniunea Europeană, 13% din bugetele naționale și 2% din sursele proprii ale partenerilor. Ca un element în plus de atracție, întreaga construcție, ce se întinde pe o suprafață de peste 4.100 mp, are forma unui pește uriaș.Proiectul și-a propus să contribuie la stimularea cooperării de afaceri în zona Năvodari - Balcic, prin inițiative comune și infrastructură comună. Construirea infrastructurii aproape de portul Constanța va spori șansele de export și promovare a imaginii zonei transfrontaliere în afara limitelor acesteia. Derularea unor festivaluri pescărești și promovarea pescuitului în Năvodari și Balcic vor valorifica oportunități comune pentru dezvoltarea turismului.