Ce "zestre" lasă primarul Dumitru Chiru, de la Lumina, urmaşului său, liberalul Ioan Roman

Ce "zestre" lasă primarul Dumitru Chiru, de la Lumina, urmașului său, liberalul Ioan Roman

După opt ani, timp în care s-a aflat la conducerea localității Lumina, social-democratul Dumitru Chiru a pierdut mandatul de primar în alegerile din 5 iunie, funcția fiind câștigată de viceprimarul localității, liberalul Ioan Roman și el fost primar al localității în mandatul 2004-2008.Practic, între cei doi se face o rocadă a conducerii administrației publice locale. Pe de altă parte, Roman a câștigat și un număr important de aleși ce vor face parte din noul Consiliu Local. Concret, PNL va avea opt mandate, PSD a câștigat șase iar PND, UDTTMR și PMP vor avea câte un mandat.Pe de altă parte, Dumitru Chiru deschide lista PSD, urmând să rămână consilier local. Cu toate că ar putea ajunge viceprimar, el spune că nu își dorește funcția.„Potrivit noii componențe sunt consilier local. Nu țin neapărat de funcție, nu-mi doresc neapărat să ajung viceprimar. La acest moment, singurul lucru pe care-l consider corect este să le aduc la cunoștință cetățenilor raportul privind starea economică și socială a localității”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Dumitru Chiru.El a adăugat că, pe parcursul celor două mandate de primar, una din principalele preocupări a fost dezvoltarea comuneiși demararea unor proiecte vitale și implementarea lor într-o anumită ordine, astfel încât acestea să nu se facă haotic.Extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, introducerea rețelei de gaze, introducerea rețelei de canalizare în localitatea Lumina și satul Oituz, introducerea rețelei de apă în satul Sibioara, asfaltarea și pietruirea străzilor, dar și investițiile în educația copiilor, trasează în linii mari prioritățile administrației locale.La finalul celor opt ani de mandat, comuna Lumina a ajuns la un număr de 10.600 de locuitori înregistrați oficial. Creșterea numărului de locuitori a fost generată de crearea de noi cartiere, apariția a noi străzi și încurajarea investițiilor cu scopul generării de locuri de muncă și venituri la bugetul local.În ceea ce privește obținerea de fonduri pentru implementarea tuturor acestor proiecte a reprezentat o adevărată provocare întrucât au existat dificultăți cu privire la rambursarea sumelor venite de la autoritățile centrale. Cu toate acestea, în ultimul an de mandat, primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a avut motive de mândrie în momentul în care a reușit performanța de a plasa comuna la nivel național în topul localităților ce a reușit să atragă cele mai multe fonduri în 2015.Așadar, la final de mandat, fiind învestit de locuitorii comunei în funcția de consilier local, în perioada 2016-2020, primarul încă în funcție Dumitru Chiru, și-a manifestat dorința ca proiectele aflate în plan să poată fi realizate. În acest scop, alături de colegii săi, a spus că își manifestă tot sprijinul pe care intenționează să îl acorde primarului ales Ioan Roman, pentru implementarea de proiecte ce au ca scop dezvoltarea comunei Lumina.„În momentul de față, Primăria comunei Lumina are alocată prin Hotărârea Consiliului Județean 135/11.05.2016 suma de 500.000 lei pentru construcția unei săli de sport în localitate. Tot de la Consiliul Județean există alocată suma de 301.208 lei pentru îmbunătățirea rețelei de drumuri din localitate. De asemenea, suma disponibilă la bugetul local din excedentul anilor precedenți este de 10.548.520 lei la care se adaugă sumele de 1.123.037 și 1.836.629 lei ce reprezintă excedentul bugetului local secțiunea de dezvoltare la data de 13 iunie 2016, respectiv excedent buget local secțiunea funcționare. Rezultă așadar că la predarea mandatului, las succesorului meu suma de 14.309.394 lei prin intermediul căreia să poată să administreze comuna.Mai mult decât atât, la final de mandat, las noii administrații suma de 143 miliarde lei vechi, bani ce pot fi folosiți pentru noile proiecte”, a spus Dumitru Chiru.De asemenea, el a mai adăugat că Primaria Comunei Lumina nu a fost nevoită să acceseze credite pentru derularea proiectelor și nici nu are facturi restante la plată la lucrările efectuate, fiind cu plățile la zi.