Ce vrea Mazăre să îi aducă Moşu’ de la Victor Ponta?

Plangere penala publica online

«„DEST.1 DOAMNA MINISTRU al JUSTITIEI din ROMANIA DEST.2 DOMNULUI NOU MINISTRU al ADMINISTRATIEI si INTERNELOR din ROMANIA [....] SATUL si COMUNA TIMISESTI JUDETUL NEAMT PLANGERE PENALA PUBLICA ON-LINE din DATA de 20 decembrie 2012 In primul rand prezint dovezile urmatoare: (D1) Dovada cu Numarul de inregistrare CR 2112 din data de 18.02.1997 emisa de Unitatea militara 02600 Bucuresti din cadrul Ministerului Apararii Nationale, in care este scris citez: „.... rezulta ca ati putea bene- ficia de drepturile acordate de lege pentru veteranii decorati cu medalia de mai sus." (am incheiat citatul). (D2) Dovada CERTIFICAT DE MOSTENITOR Nr. 59, Dosar nr. 329/1959 emisa de NOTARIATUL DE STAT Local Pascani, JUDETUL IASI in care este scris citez: „De pe urma defunct Iosub Ileana decedat la data de 24 iunie 1959 cu ultimul domiciliu in Cristesti, judetul Iasi au ramas urmatoarele bunuri si urmatorii mostenitori: 1.- 6444 mp teren [....] 2.- 8950 mp teren [....] 3.- 3580 mp tren [....]" (am incheiat citatul). (D3) Dovada pe numele defunctului meu frate Stingu Alexandru in care este scris citez: „Ocupatia principala invatator", „Terenuri folosite efectiv de gospodarie 1 iulie 1959: 0,4 ha, 1 iulie 1960: 0,84 ha, 1 iulie 1961: 0,84 ha" (citate inchise). Solicit cu 4 zile inainte sa implinesc 93 de ani (D5), solicit in starea gravgravgrav bolnava, solicit in starea de oarba conform (D4), SOLICIT REPETAT de FOARTE MULTE ORI si la FOARTE MULTE AUTORITATI LOCALE, NATIONALE si EUROPENE (UE), SOLICIT pe CALEA PENALA (fara CALEA CIVILA) ca SUTE de ROMANI SPIONI AMERICANI sa-mi ACORDE CELE 6 (sase) terenuri furate prin neacordare la DOVEZILE D1, D2, D3. 20 decembrie 2012 [....]"»