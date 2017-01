Ce vor discuta consilierii judeţeni în şedinţa de astăzi

Ce vor discuta consilierii județeni în ședința de astăzi

Astăzi este convocată ședința Consiliului Județean Constanța, în ședință ordinară, la ora 13.00, în Aula Mare a Bibliotecii Judetene "I.N.Roman", cu urmatorul proiect al ordinii de zi:Proiect nr.1 privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern privind preluarea managementului asistentei medicale la Consiliul Judetean Constanta pentru Spitalul Clinic Cai Ferate ConstantaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.2 privind insusirea unor bunuri imobile in domeniul public al Judetului ConstantaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.3 privind aprobarea transmiterii unor bunuri, proprietate publica a Judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.4 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Arta ConstantaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.5 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Top Spin – 08 Constantainitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.6 privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Federatia Romana de BoxInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.7 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.6/31.01.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”Initiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.8 privind alocarea unei sume R.A.J.D.P. Constanta in vederea ducerii la indeplinire a Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Darie Cristian GheorgheProiect nr.9 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013Initiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.10 privind repartizarea pe unitati administativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru anul 2013, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructuraInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.11 privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"Initiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.12 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Raducanu Gheorghita pentru cei patru copii minoriInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.13 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ciuca Virginia pentru minora Lache Andreea RebecaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.14 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013Initiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.15 privind modificarea si completarea Anexei HCJC nr.70/2009 privind aprobarea "Proiectului Rechizite Scolare pentru copiii prescolari si elevii din clasele I-VIII - 2009 - 2012" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"Initiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.16 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.17 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Drogeanu Marian Catalin si Ana-MariaInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.18 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Grigoras Lenuta pentru minorii Mirzea Iulian-Albert si Alexandru-AntonioInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.19 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pancu Neculai pentru cei sase copii minoriInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.20 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Geambai Maria-Mirabela si Geandan pentru minorul Geambai DenisInitiator: Constantinescu Nicusor DanielProiect nr.21 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Darie Cristian GheorgheProiect nr.22 privind alocarea unei sume Asociatiei Judetene de Handbal pentru realizarea proiectului "Si eu vreau sa fac handbal"Initiator: Constantinescu Nicusor Daniel