Ce trebuie să faci pentru a juca un meci de tenis cu primarul Nicolae Matei

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, va inaugura, sâmbătă, începând cu ora 10.00, noua sală de sport din localitate. Locația este situată pe strada Stadionului, pe fostul teren de rugby unde Primăria orașului Năvodari a pus la dispoziție un teren de 3.300 mp, suprafața construită fiind de 1.627 mp. Totodată, dotarea a fost făcută din fondurile primăriei. Pentru executarea acesteia, Matei a depus dosar de finanțare la Compania Națională de Investiții, acesta fiind acceptat. În aceste împrejurări, sala de sport a fost construită cu fonduri 100% nerambursabile. Suprafața de joc are 40 de metri lungime și 20 de metri lățime, terenul fiind prevăzut și cu suprafețe de siguranță. Capacitatea este de 153 de locuri, putând fi extinsă la 220 de locuri, fiind amenajate și spații speciale pentru persoanele cu handicap. La intrare, sala are pardoseală și gresie antiderapantă. De asemenea, are patru vestiare cu dotările necesare și patru toalete. La parter, proiectul este prevăzut cu un cabinet medical și un depozit de materiale sportive. Sala este dotată cu tabelă electronică programabilă pentru meciurile sportive. Cu ocazia inaugurării, se vor desfășura și o serie de manifestări sportive, precum meciuri demonstrative de handbal, volei, box și karate. Pe de altă parte, administrația locală lansează, cu ocazia inaugurării, invitația la „Cupa Năvodari - Tenis de masă 2011”, înscrierea fiind gratuită pentru locuitorii orașului cu vârste de peste 16 ani. Câștigătorul competiției va juca un meci de tenis cu primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei. Concurenții vor putea câștiga premii în bani, după cum urmează: premiul I - 1.000 lei; premiul II - 500 lei; premiul III - 300 lei. Înscrierile se fac în data de 9 iulie, începând cu ora 10.00, la sala de sport.