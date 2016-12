Ce taxe şi impozite vor avea de plătit constănţenii în 2012

Ce taxe și impozite vor avea de plătit constănțenii în 2012

O bună parte dintre administrațiile locale din județul Constanța și-au stabilit deja taxele din 2011 și impozitele aferente anului în curs. Taxe neschimbate la ConstanțaPotrivit hotărârii prin care au fost stabilite taxele și impozitele pentru anul 2012, administrația locală Constanța a decis să modifice prevederile stabilite în 2011. Astfel, se arată în expunerea de motive a documentului menționat, „în actualul context socio-economic și pe fondul diminuării accentuate a gradului de suportabilitate a contribuabililor în ceea ce privește obligațiile fiscale (…)impozitele, taxele și celelalte contribuții pentru anul 2012 se mențin la nivelul celor din anul 2011, cu excepția modificărilor aduse prin actele normative adoptate la nivel central”. De asemenea, în 2012 vor fi menținute, din nou, bonificațiile acordate persoanelor care își achită integral datoriile față de primărie până la data de 31 martie. Acestea au o valoare de 10% în cazul persoanelor fizice și 5% în cazul persoanele juridice.Taxe identice la Murfatlar și CernavodăPotrivit proiectului de hotărâre în urma căruia vor fi aplicate taxele și impozitele în localitatea Murfatlar, în anul 2012 locuitorii orașului vor avea de achitat aceleași sume ca și în anii precedenți. Același lucru se poate spune și despre Primăria Cernavodă, care nu numai că nu a modificat prevederile din 2011, dar a ales același plan de impozitare ca cel al administrației locale Murfatlar.„Taxele au rămas aceleași ca și în 2011, cu o singură excepție pentru agenții economici. Această modificare a venit de la Guvern, nu a fost impusă de noi și vizează situația în care aceștia nu au reevaluarea făcută. Nu am făcut modificări pentru că oamenii deja sunt la limita suportabilității în privința taxelor și impozitelor, cu toate că aici sunt poate printre cele mai mici taxe din țară. Vă pot da exemplu taxa de habitat, taxa de salubrizare, cea pentru alimentarea cu apă la Siminoc, toate sunt vizibil diminuate, însă oamenii nu pot face față nici în aceste condiții. Înțelegem că este o perioadă dificilă pentru toată lumea, din acest motiv nu am vrut să îngreunăm mai mult traiul locuitorilor orașului Murfatlar”, a explicat primarul Gheorghe Cojocaru. „Întotdeauna am avut taxe la nivelul suportabilității“Edilul administrației locale Techirghiol, Adrian Stan, afirmă că deși taxele și impozitele pe anul aceasta conțin modificări față de 2011, acestea sunt cauzate de rata inflației. Totuși, spune Stan, chiar și acolo unde s-au făcut schimbări intenția a fost aceea ca taxele să fie păstrate la nivelul celor din anii precedenți.„Există o serie de modificări nesemnificative, dar majoritatea taxelor au rămas la nivelul celor de anul trecut. De altfel, aceasta a fost și intenția în momentul în care am întocmit proiectul de hotărâre. De altfel, oamenii au venit deja să își plătească taxele, dacă le-am fi mărit, probabil că am fi creat un efect invers”, a explicat Stan. Întrebat dacă au existat vreodată plângeri din partea oamenilor cu privire la sumele pe care trebuie să le achite către administrația locală, edilul orașului Techirghiol a replicat: „Niciodată. Deși condițiile de trai nu sunt extraordinare, iar oamenii au greutățile pe care le au, întotdeauna am avut taxe la nivelul suportabilității pe care cetățenii le-au plătit la timp”. Taxe ca în 2010 și reduceri pentru hârșoveniÎn ceea ce privește localitatea Hârșova, prevederile din anul 2010 privind taxele și impozitele pe care populația trebuie să le achite față de administrația locală, valorile rămân aproape neschimbate, aplicându-se și pentru anul în curs. Există totuși câteva modificări, în sensul că se anulează din evidență creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici de 40 de lei. De asemenea, se instituie taxa de urgență pentru eliberarea de acte administrative, certificate sau adeverințe, în valoare de 10 lei și se anulează cea pentru întreținerea cimitirului din localitate. „Nu am vrut să facem modificări pentru că oamenilor le este dificil să plătească. Am decis să anulăm taxa de întreținere a cimitirului pe care o vom suporta din bugetul local, ba mai mult decât atât am zis să acordăm un bonus celor care își achită taxele până la data de 31 martie. Persoanele fizice vor beneficia de o bonificație de 10%, iar cele juridice de 5%”, a explicat edilul orașului Hârșova, Tudor Nădrag.