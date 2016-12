Ce surprize a pregătit primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, la începutul anului şcolar

Ce surprize a pregătit primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, la începutul anului școlar

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a participat, ieri, la festivitățile prilejuite de începerea noului an școlar, eveniment organizat în curtea Școlii cu clasele I - VIII din localitatea pe care o conduce.Înconjurată de cadre didactice, copii și părinți, șefa administrației publice locale a dorit și de această dată să fie alături de cei care au început un nou an școlar. Și pentru că edilul a dovedit în cei trei ani de mandat că este un foarte bun gos-podar al comunei, ieri, la festivitatea de începere a noului an școlar, „familiei Saraiu” i-au fost alături senatorul Marian Vasiliev, dar și colegi de partid ai Dorinelei Irimia.În cuvântul de deschidere a festivităților prilejuite de noul an școlar, primarul Dorinela Irimia i-a asigurat pe toți cei prezenți că administrația publică va face tot posibilul să sprijine unitățile de învățământ din localitate, astfel ca toți copiii să beneficieze de condiții optime de studiu.„Avem 185 de copii din Saraiu și Dulgheru care frecventează cursurile școlii sau grădiniței. Pentru toți am pregătit și în acest an, așa cum facem din 2012, câte un ghiozdan plin cu rechizite. Sperăm să le poarte noroc în noul an școlar și să ne mândrim cu rezultatele pe care le vor obține la învățătură. În plus, din acest an avem un microbuz școlar nou”, a declarat primarul Dorinela Irimia.În altă ordine de idei, la fel ca și în anii trecuți, șefa administrației publice locale le-a pregătit și o surpriză. Mai exact, sediul școlii a fost extins, astfel că acum elevii și cadrele didactice nu vor mai fi nevoite să meargă la toaleta din curtea școlii. Astfel, cu o investiție de 25.000 de lei, a fost construită o anexă a unității școlare unde au fost amenajate toalete și chiuvete moderne.„Este o mare bucurie pentru noi și copiii noștri că doamna primar a reușit să ne facă așa surpriză. Este mare lucru că acum vor avea toaletele în școală și nu în curtea școlii, și că vor avea apă direct de la robinet”, a spus una dintre mămicile prezente la eveniment.Ulterior, celor prezenți le-a fost arătat și noul microbuz școlar. De altfel, cei mici au făcut deja prima tură spre grădinița din localitate.Grădinița distrusă de inundații, refăcutăAșadar, dacă elevilor le-a pregătit această surpriză la început de an școlar, nici cei mici nu au fost uitați. Cu toate că unii părinți își făceau griji că preșcolarii vor fi nevoiți să învețe într-un spațiu improvizat după ce, în urmă cu câteva luni, inundațiile distruseseră grădinița, șefa administrației locale le-a spulberat orice îndoială.Drept urmare, ieri, a fost dezvăluită și această surpriză, astfel că grădinița arăta ca și nouă. Exact ca în povești, grădinița „Albă ca Ză-pada” arata ca și cum niciun șiroi de apă nu trecuse prin ea sau peste ea. Amenajată cu mult bun-gust, dotată cu mobilier nou și materiale didactice în interior, amenajată cu un spațiu de joacă pentru preșcolari în exterior, noua grădiniță i-a cucerit încă din prima zi pe copii.„După inundațiile care au lovit comuna noastră, s-a lucrat în ritm alert. Nu puteam lăsa micuții fără grădiniță. Mă bucur nespus că am reușit ca totul să fie gata până în prima zi de școală. Am avut ceva emoții, însă, acum cel mai mult mă bucură când i-am auzit pe cei mici cu chiote de bucurie”, a spus primarul Dorinel Irimia.Mai multe imagini de la eve-nimentul de ieri puteți vedea pe site-ul www.cugetliber.ro