Ce surpriză a pregătit primarul Dorinela Irimia de "Ziua Comunei Saraiu"

Chiar dacă are o mulțime de griji cu privire la finanțarea unor proiecte ce privesc dezvoltarea comunei, primarul Dorinela Irimia nu a uitat că se apropie „Ziua Comunei Saraiu”, eveniment așteptat cu drag de locuitori.Până în 2012, când funcția de primar a comunei Saraiu a fost câștigată de Dorinela Irimia, locuitorii nu aveau prea multe momente de bucurie prin care să cinstească localitatea în care trăiesc. Practic, nu aveau o „Zi a Comunei” așa cum aveau deja alte localități din țară sau din județul Constanța. Drept urmare, la pro-punerea șefei administrației publice locale, Dorinela Irimia, aleșii locali au decis ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an de Sfânta Parascheva, adică pe 14 octombrie.De atunci, an de an, surprizele au bucurat oamenii comunei, dar ceea ce le-a pregătit acum, la cea de-a IV-a ediție, întrece orice închipuire a locuitorilor.„Peste vatra comunei noastre, toamna și-a întins vălul arămiu și cu poala plină de roadele strădaniei de peste an, poposește în clipă de răgaz în inima noastră pentru a ne porni la drum. La un drum lung, drum de suflet și iubire, drum binemeritat pentru răsplata muncii depuse și pentru hrana sufletului. Și pentru că de fiecare dată am încercat să aducem spiritul protectoarei noastre, Sfânta Cuvioasă Parascheva, aici în inima comunei noastre, acum, încercăm, părăsind meleagurile dobrogene, să mergem noi la ea acasă în inima Moldovei. Cu gânduri curate și sufletul cât munții, plecăm la drum din vatra comunei și străbatem țara din Dobrogea în Moldova și în Ardeal, spre a închina rodul muncii noastre unei binemeritate evadări în natură, în aură spirituală și cu voia bună în traistă. Astfel, vom sărbători împreună a patra ediție a comunei Saraiu, cu binecuvântarea Preacuvioasei Parascheva și a Sfântului Ardealului - Părintele Arsenie Boca la ei acasă”, a declarat primarul Dorinela Irimia.Așadar, șefa administrației locale le-a pregătit locuitorilor un pelerinaj la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, după care, a doua zi, vor pleca în Ardeal, la Prislop, la Mormântul Părintelui Arsenie Boca.„ Am trimis invitații la acest pelerinaj tuturor locuitorilor. S-au înscris 520 de persoane, dar cifra finală o vom afla cu o zi înainte de plecare. Vom porni la drum sâmbătă, pe 10 octombrie cu 10 sau 11 autocare, la șase dimineața din Saraiu. Ne oprim la Iași la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara ne vom caza la mănăstire. A doua zi vom pleca la Prislop la Mormântul Părintelui Arsenie Boca. Cred că vom ajunge înapoi acasă pe 12 octombrie la apusul soarelui sau răsăritul lunii. Mai vedem cum este drumul, totul este să ne ducem și să ne întoarcem cu bine. Sunt atât de bucuroasă și mulțumită sufletește că locuitorii au răspuns pozitiv la invitație încât nu vă pot spune în cuvinte”, a mai spus șefa admi-nistrației din Saraiu, Dorinela Irimia.În plus, ea a explicat că locuitorii care merg în acest pelerinaj au totul asigurat, nu trebuie să plătească nimic. Cum bani la buget sunt foarte puțini și aceia sunt drămuiți pentru diverse lucrări care se fac în comună, ca orice edil care se respectă și își dorește cu orice preț să reali-zeze ceva, și Dorinela Irimia a găsit soluția salvatoare.„Toate costurile acestui pelerinaj vor fi suportate din aport propriu și din sponsorizări, deoarece nu avem bani la bugetul local. Practic, cei care merg au asigurat transportul, cazarea și o masă pe zi. Și pentru că în comună sunt și locuitori mai în vârstă care ar fi vrut să meargă, dar nu le permite vârsta, am comandat și 500 de icoane. La întoarcere voi merge din casă în casă și le voi oferi acest simbol al credinței tuturor familiilor”, a mai declarat primarul Dorinela Irimia.