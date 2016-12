Ce spune Vasile Blaga despre explorările de şist

1

Gaze de sist

dl. Blaga este dezinformat. In Polonia nu s-a exploatat inca gazul de sist ci sunt in stadiul explorarii. Rezultatele acestora au determinat reducerea cu un ordin de marime a estimarilor initiale privind capacitatea zacamintelor, iar doua firme s-au si retras - Total si Marathon- intrucat calculele economice au demonstrat lipsa de profitabilitate a etapei de exploatare. Practic din cele peste 100 de sonde, 42 au fost inchise, lasand in urma puturi cu o slaba cimentare si sigilari neetanse. In ce priveste mult clamata independenta energetica, din contractele partial declasificate ale Chevron pentru perimetrele Vama Veche, Adam Clisi si Costinesti, se observa ca redeventa (mica) este in bani si nu in gaze, Chevron neavand nici o obligatie de a livra in Romania vreun mililitru de gaz. De altfel in conditiile liberalizarii pietei de gaz (vezi site-ul ANRE) gazul romanesc va putea fi vandut/cumparat pe piata libera - evident la pret triplat in urmatorii 4 ani. Actualele importuri de gaz ale Romaniei nu depasesc 16% la varf de iarna. Oriunde in judetul Constanta s-ar instala sonde, acestea vor polua acviferul comun cu Bulgaria care a interzis fracturarea hidraulica, drept care le vom fi datori. P.S. Nu exista tehnologii de depoluare a aviferelor subterane.