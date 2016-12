Ce spune Traian Băsescu despre Mişcarea Populară

Ce spune Traian Băsescu despre Mișcarea Populară

Președintele Traian Băsescu afirmă că va participa la dezbaterile Fundației „Mișcarea Populară”, precizând că vede în aceasta un partener care să-l sprijine în a continua ceea ce și-a propus pentru România.„Oricând mă vor chema (membrii Fundației Mișcarea Populară - n.r.), pentru conferințe, pentru întâlniri cu oameni interesați de un subiect sau altul mă voi duce. Și deocamdată, din câte am înțeles din discuția cu fondatorii fundației, vor fi și niște subiecte prioritare în dezbaterea fundației, cum ar fi revizuirea Constituției, noua lege electorală, legea sănătății, cu care eu am avut un mare eșec - am vrut să o promovez, dar până la urmă nu s-a putut -, sau reorganizarea administrativă a teritoriului, sunt teme pe care le consider foarte importante și voi participa la ele”, a declarat Băsescu, după întâlnirea avută cu membri ai Fundației „Mișcarea Populară”.De asemenea, Băsescu a mai precizat că va fi prezent și la dezbaterile Mișcării Populare ce vor avea ca tematică relansarea agriculturii, punctând că deține informații în domeniu, iar consilierul său Adrian Rădulescu cunoaște foarte bine realitățile din sectorul agricol.„Oamenii nu sunt neinteresați de viața cetății, iar cei care nu mai sunt interesați, nu mai sunt pentru că nu mai cred în partide și în promisiuni electorale. Uitați-vă și acum ce s-a promis în campanie și ce se întâmplă după campanie. Asta e viața în politică! Poate societatea civilă poate fi un vector care sa concureze cu partidele în a impune tematica și direcția. Mărturisesc, eu sunt unul dintre aceia care și-au propus mult mai multe decât s-au întâmplat în mandatul meu. Dacă vreți, văd fundația și ca pe un partener care să mă sprijine să continuăm ceea ce ne-am propus pentru România”, a mai spus președintele Băsescu despre Fundația Mișcarea Populară.