Ce spune PSD Constanţa despre reţinerea secretarului de stat Valentin Preda

Ce spune PSD Constanța despre reținerea secretarului de stat Valentin Preda

Reprezentanții PSD Constanța au remis redacției un comunicat de presă referitor la reținerea secretarului de stat Valentin Preda. Pentru o corectă informare, redăm în continuare,comunicatul de presă transmis de Organizația PSD Constanța din care face parte și Preda.„Urmare a reținerii abuzive efectuate de către Poliția politică DNA București, a ministrului secretar de stat, Valentin Preda, din cadrul Ministerului Transporturilor, PSD Constanța face următoarele precizări:Valentin Preda a fost și este susținut de către PSD Constanța in funcția de ministru secretar de stat, performanțele si experienta sa in acest domeniu fiind recunoscute de specialiști la nivel național si internațional. Reținerea abuzivă a lui Valentin Preda, din această dimineață, din fața Ministerului Dezvoltării, practic din stradă, amintește de practicile poliției politice din Germania nazistă sau din Rusia lui Stalin. PSD Constanța protestează ferm in fața unor astfel de practici abuzive si solicită un răspuns urgent din partea DNA, a Ministerului Justiției, a Comisiei Juridice a Parlamentului României, a Comisiei de abuzuri din cadrul Parlamentului României, referitor la” motivația “ pentru care Valentin Preda a fost ridicat in acest mod. PSD Constanța nu înțelege de ce acesta nu a fost chemat in mod civilizat la sediul DNA, avînd in vedere prezumția de nevinovăție de care trebuie să beneficieze orice cetățean european.Vă reamintim că Valentin Preda a reușit în perioada mai - decembrie 2012 să deblocheze negocierile cu Comisia Europeană referitoare la proiecte ce prevedeau dezvoltarea traseului navigabil pe Dunăre. Experții Comisiei Europene au apreciat public experienta lui Valentin Preda în domeniul naval, solicitînd ca acesta să reprezinte in continuare România în negocierile cu Comisia Europeană. Tot în această perioadă ministrul constănțean a reușit deblocarea unor fonduri pentru multiple lucrări de infrastructură din România și finalizarea lucrărilor la autostrada A2 pe tronsonul Cernavodă - Constanța.PSD Constanța nu se dezice de Valentin Preda și îl susține pe ministrul constănțean, cerînd imperios respectarea legii și prezentarea motivelor pentru care un tânăr ministru performant este desființat în acest mod josnic și abuziv”, se spune în comunicatul transmis de PSD Constanța.