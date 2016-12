Ce spune preşedintele PER despre Mişcarea Populară

Mai multe ştiri online: PER

Ce spune președintele PER despre Mișcarea Populară

Președintele PER, Dănuț Pop, a declarat astăzi că ecologiștii nu au avut încă o discuție oficială cu PDL pe tema formării alianței electorale Mișcarea Populară propusă de PDL în București și în țară, dar o decizie în acest sens va fi luată de partid după 15-20 martie, când vor fi definitivate propunerile pentru candidaturi.„Nu am negociat nimic cu PDL, noi vom discuta ceva dacă va fi vorba despre o mișcare de dreapta. La Bacău ne-am lansat propriul candidat și în continuare avem candidații noștri la Primăriile de sector. Urmează să decidem ce vom face pentru Primăria Capitalei. Nu cred că Mișcarea Populară se va face înainte de locale (n.r.alegerile locale). Dacă ne cheamă la discuții vom merge și vom vedea. Între 15 și 20 martie așteptăm propunerile județelor cu listele de candidați și apoi vom vedea ce vom face în privința alianțelor", a declarat pentru Agerpres președintele PER.