Ce spune Ponta despre situaţia Portului Constanţa

Ce spune Ponta despre situația Portului Constanța

Premierul Victor Ponta a explicat, ieri, că scoaterea la vânzare pe bursă a 5% din acțiunile Portului Constanța este prea puțin și că ar trebui vândute pe bursă minim o treime din acțiuni pentru a atrage interesul investitorilor privați.Premierul a comentat astfel declarațiile liderului PNL, Crin Antonescu, potrivit căruia liberalii s-ar fi opus trecerii Portului Constanța sub coordonarea administrației locale.„Eu îmi aduc aminte, cu domnul Antonescu am fost în campanie la Constanța și domnul a spus mai tare ca mine că susține ca Portul Constanța să... Acum, memoria începe să se șteargă într-o săptămână. Implicare în privat, în primul rând capital privat, Ministerul Transporturilor și autoritate locală este soluția pe care au adoptat-o toate porturile mari din Europa: Rotterdam, Hamburg. Vrem să dezvoltăm sau vrem să facem demagogie de-asta mică?”, a spus Ponta, care a participat la o conferință de presă la Ministerul Dezvoltării Regionale.El a precizat că ar trebui scoase la vânzare pe bursă minim o treime din acțiunile Portului Constanța.„Cine cumpără 5% din acțiunile portului, ce să faci cu 5%? De ce să vii investitor străin să bagi 5% în ceva? Suntem neserioși. Adică ori facem măcar o treime, ca să existe un interes pentru investitorii privați, ori dacă nu, nu. Eu nu privesc în cheie politică, de altfel cu miniștrii liberali am colaborat foarte bine și au înțeles, doar că prea nu li se dădea voie de la partid”, a susținut primul ministru.