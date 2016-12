Ce spune Norica Nicolai despre excluderea din PNL

Europarlamentarul Norica Nicolai a declarat că a luat act de decizia conducerii vechiului PNL de excludere a sa din partid, punctând însă că nu este o hotărâre la care s-ar fi așteptat.„Am luat act de această decizie. Am spus de la început, după finalizarea alegerilor pentru Parlamentul European, că voi urma grupul politic pentru care am candidat și în numele căruia am candidat, adică ALDE. Nu este o decizie la carem-aș fi așteptat de la un partid cu o istorie de 140 de ani, dar dacă aceasta este decizia partidului nu înțeleg decât să o respect”, a afirmat Norica Nicolai.Conducerea vechiului PNL a decis miercuri excluderea din partid a europarlamentarilor Renate Weber și Norica Nicolai pe motiv că au urmat grupul ALDE din Parlamentul European deși PNL decisese să nu mai facă acest lucru.