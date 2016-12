Ce spune Mircea Geoană după întâlnirea cu Nuland

Fostul ministru de Externe Mircea Geoană s-a întâlnit, la Ambasada SUA, cu asistentul secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, cu care a discutat despre evoluția politică din țara noastră, dar și despre ''șansa ca România să joace un rol extrem de important atât strategic, cât și economic în regiune.''De opinia domnie sale depinde în mare măsură decizia pe care administrația americană o ia cu privire la țara noastră și la regiunea noastră. Am discutat foarte deschis despre șansa imensă pe care România o are de a juca la nivelul regiunii noastre un rol extrem de important atât strategic, cât și economic. Există o singură condiție pentru acest lucru — să putem să înțelegem că statul de drept, lupta împotriva corupției, buna guvernare, integritatea și competența pentru toți cei care vor să ocupe o funcție publică reprezintă condiție minimă obligatorie pentru ca România să-și atingă obiectivul de a fi o țară mai influentă și mai prosperă. (...) Am discutat și despre diversificarea și echilibrarea parteneriatului strategic pe dimensiune economică. (...) Energia a fost un subiect pe care l-am abordat'', a afirmat Geoană la finalul întâlnirii, citat de Agerpres.În context, el a susținut că Victoria Nuland ''a fost interesată'' de evoluțiile politice din România.