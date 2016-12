Ce spune Gigi Chiru despre sondajul „Cuget Liber”

Președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, a declarat că, din punctul său de vedere, sondajul efectuat la comanda „Cuget Liber” privind alegerile locale care vor avea loc în acest an nu este relevant.„Sondajul nu este relevant, este manipulator și are rolul de a demobiliza electoratul constănțean. Într-o singură privință sunt de acord cu acesta și anume ordinea în acest moment, a poziționării viitorilor candidați”, a declarat Gigi Chiru.El a mai precizat că, procentul pe care îl are la acest moment nu îl sperie deoarece până acum nu a mai candidat la Constanța.„Acest procent nu mă sperie. Dacă voi candida pentru Primăria Constanța mă angajez să câștig această bătălie. Pentru mine este important că sunt al doilea la acest moment, deci înaintea altora”, a mai precizat Chiru.Cuget Liber a publicat, astăzi, rezultatele unui sondaj efectuat la comandă.În urma acestuia a reieșit că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar, 56,2% din respondenți au indicat Radu Mazăre, , 2,1% Gigi Chiru, 1,3% Anca Boagiu, 1,2% Claudiu Palaz, 0,8% Sever Voinescu, 0,5% Victor Manea, 0,4% Tudor Chesoi, 0,4 alții. Foarte important, 29,2% au spus că nu știu încă pe cine ar vota, în timp ce 7,7% au precizat că nu ar vota.