Ce spune Gigi Chiru despre Consiliul Naţional al PSD

daca tacea,filozof ramanea

Dl Chiru , in calitatea sa presedinte al org.PDL Constanta face parte din partidul care s-a dovedit incapabil sa guverneze in folosul cetatenilor si care n-a avut curajul sa infrunte FMI si sa refuze taierea salariilor . PDL care acuza USL pe buna dreptate de tentativa de lovitura de stat nu a reusit , dupa doua legislaturi de guvernare sa faca ceva deosebit pentru a putea sa se bucure de sprijinul populatiei.In ceea ce priveste Consiliul national al PSD.Daca cei 10 ani ani la care se refera Ponta-copy in discursul sau au fost ani de distrugere , minciuna , abuzuri , ura si dezbinare , ce sa mai spunem de perioada Iliescu si Constantinescu , perioada de pace sociala , belsug , prosperitate , cand s-a ales praful de societatea si economia romaneasca sub inteleapta lor conducere si a politicilor FSN , PDSR , PSD , si a celorlalte partide complice la dezastru . Sa nu uitam geniala carcterizare facuta PSD - ului de catre Hasotti , caracterizare valabila intr-o mare masura si celorlalte partide : " PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic si ipocrit . Am acuzat si acuz PSD de tradarea interesului national , de atentat la democratie . PSD este un partid fara Dumnezeu , fara credinta , fara fara rusine , fara lege ". Si iata ca astazi traim incredibila perioada in care vinovatii principali de dezastrul Romaniei , pozeaza in salvatorii ei . Dar , raul , drama poporului roman nu consta in ceea ce au facut si fac partidele , ci in credulitatea , in miopia congenitala a majoritatii electoratului care se vrea in continuare prostita de politicianistii demagogi si ticalosi . Valoarea Consiliului National PSD si a celor peste 4000 de baroni este data de prezenta puscariasului Nastase care , fara pic de jena si rusine , se vrea lider si social - democrat pe deasupra , mentorul celui mai mincinos si demagog al politicii romanesti din 1848 pana astazi.USL,ajunsa la putere datorita slabiciunii PDL nu da doi bani pe decalaratiile dlui Chiru.Ne-am saturat de vorbe.Ar fi cazul ca dl Chiru sa-si demonstreze capacitatea reducand la jumatate cheltuielile constantenilor pentru incalzire.