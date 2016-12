Ce spune Gabriel Oprea despre eventuala sa plecare din MApN

Vineri, 07 Octombrie 2011

Ministrul Apărării Gabriel Oprea precizează, într-o declarație de presă, că în urma speculațiilor "întreținute frenetic" în ultima perioadă este nevoit să spună public faptul că nu pleacă de la conducerea MApN, adăugând că parteneriatul între partidele care formează coaliția este real și stabil."Întrucât speculațiile întreținute frenetic în ultima perioadă riscă să afecteze obiectivele instituției pe care o conduc, precizez foarte clar că nu am luat și nu iau în calcul abandonarea Ministerului Apărării Naționale", precizează Gabriel Oprea, într-o declarație remisă presei astăzi.El spune că și-a asumat încă de la început mandatul în fruntea MapN "cu maximă responsabilitate și devotament", fiind legat sufletește de această instituție mai mult decât ar putea fi legat de oricare alta."Sunt general în rezervă al Armatei României, sunt membru al acestei mari familii în care am crescut și m-am format profesional și, în acest context, responsabilitatea care mi-a fost încredințată reprezintă o onoare ce nu poate fi pusă între paranteze de niciun fel de calcul politic", menționează Oprea.Ministrul mai spune că toate eforturile pe care le-a depus în slujba Armatei și a militarilor activi, în rezervă sau în retragere arată că nu a avut și nu are vreo intenție de a părăsi Ministerul. "Iar acest lucru este clar atât pentru cei care mă cunosc și muncesc alături de mine, cât și pentru toți cei care privesc cu luciditate, decență și inteligență activitatea mea în serviciul public", explică Oprea."Resping categoric toate speculațiile referitoare la o presupusă preluare a portofoliului Administrației și Internelor sau a oricărui alt portofoliu ministerial. Toate aceste minciuni sunt lansate cu intenția vădită de a crea disensiuni în interiorul Coaliției și de a provoca tensiuni în interiorul Guvernului", mai spune Gabriel Oprea.Pootrivit acestuia, "coaliția funcționează corect, parteneriatul între partidele care formează coaliția este unul real și stabil, iar toate aceste tentative de destabilizare nu vor reuși, oricât de bine ar fi plănuite"."Nu plec de la Ministerul Apărării Naționale și voi repeta acest angajament ori de câte ori va fi nevoie. Locul meu este alături de militari și, atâta vreme cât premierul Emil Boc și comandantul forțelor armate, președintele României Traian Băsescu, consideră că îmi fac datoria la minister, rămân ministru al Apărării Naționale", a conchis Oprea.