Ce spune Florin Mitroi despre acuzaţiile aduse de Agenţia Naţională de Integritate

Ce spune Florin Mitroi despre acuzațiile aduse de Agenția Națională de Integritate

„Consiliul Local al Comunei Valu lui Traian a devenit actionar RAJA in iulie 2007, in timpul primului meu mandat de primar. In aprilie 2008, deci 8 luni mai tarziu, fara sa mi se semnaleze vreodata vreo incompatibilitate de catre cineva, am luat de bunavoie masura preventiva de a initia un proiect de hotarare de Consiliu Local prin care sa fie delegata ca reprezenetant in actionariatul RAJA o alta persoana. Mentionez de asemenea ca, chiar si in perioada in care eram imputernicit eu de catre CL, nu am participat la sedinte sau intruniri ale RAJA, delegand cu fiecare ocazie pe altcineva.Un aspect foarte important de retinut este ca, la momentul lui 2007, atat proiectul de hotarare de consiliu cat si hotararea in sine ne-au fost inaintate deja redactate de catre Consiliul Judetean Constanta, sub semnatura presedintelui acestuia, dl Nicusor Daniel Constantinescu. Dupa aprobarea in sedinta de Consiliu Local, hotararea a fost doar semnata si trimisa mai departe, exact in aceeasi forma in care fusese primita pentru semnat – cu delegarea primarului ca reprezentant, asa cum s-a trimis catre toate primariile din judet. La acel moment reprezentantii Consiliului Judetean au insistat ca textul hotararii sa nu fie modificat si nu au sesizat vreo incompatibilitate.Nici in perioada in care am fost numit reprezentant al Consiliului Local si nici ulterior nu se poate discuta de obtinerea vreunui venit care sa decurga din aceasta calitate. Consiliul Local nu a beneficiat de fonduri atrase sau alocate prin Raja si cu atat mai putin eu personal. Situatia regretabila creata nu se datoreaza faptului ca as fi fost actionar intr-o societate aducatoare de venituri, ci faptului ca am fost numit ca reprezentant (ATENTIE! REPREZENTANT AL UNUI ACTIONAR, NU ACTIONAR IN SINE) intr-o regie autonoma de pe urma careia comuna pe care o conduc nu a avut niciun beneficiu. Tinand cont si de faptul ca nici eu nici Consiliul Local nu am solicitat aceste calitati – de actionar si respectiv reprezentant – consider ca sunt acuzat de o incalcare a legii care nu a fost nici voita, nici facuta in cunostinta de cauza, nici nu a produs efecte.Din pacate, nu ar fi fost posibil sa ma auto-sesizez in legatura cu presupusa mea incompatibilitate avand in vedere ca documentatia mi-a fost pusa la dispozitie de catre Consiliul Judetean si ca, mai mult chiar, in jurul meu toti primarii si chiar presedintele CJC ocupau si ocupa in continuare functii chiar de conducere in actionariatul RAJA fara a fi deranjati de vreo acuzatie de incopatibilitate. Aceasta situatie se regaseste, daca va intoarceti la momentul concesionarii actiunilor RAJA, in toate primariile din judet – 54 la numar. Cel mai bun exemplu in acest sens este ca inca din 2006, reprezentantul ACTIONARULUI MAJORITAR – Consiliul Judetean Constanta – este presedintele acestuia, respectiv Nicusor Daniel Constantinescu.Mai mult, Mitroi Florin a avut calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian (organism care se incadreaza in prevederile art. 23 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale si care este de fapt o autoritate a administratiei publice locale si care este de fapt o autoritate a administratiei publice locale) si nu de reprezentant al unei unitati administrative teritoriale asa cum defineste Legea 215/2001 a administratie publice locale, la art. 20 alin. 1 uitatile administrative teritoriale (comunele, orasele, municipiile si judetele sunt unitati administrative teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale), stare de fapt care face evident diferenta dintre cele doua entitati si de asemenea diferenta de situatie juridica dintre acestea. In ceea ce priveste consiliile locale, art. 23 din Legea nr. 215/2001 prevede ca autoritaile administratie publice sunt, printre altele, consiliile locale, iar in acelasi sens art. 121 alin. 1 din Constitutia Romaniei, prevede ca autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala sunt si consiliile locale. In consecinta legea administratiei publice locale face o distinctie foarte clara intre unitati administrative teritoriale si autoritatile administratiei publice locale astfel ca avand calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, ca autoritate a administratiei publice locale, Mitroi Florin nu a intrunit niciodata dubla calitate ceruta de lege pentru existenta starii de incompatibilitate, si anume aceea de primar si de reprezentant in AGA a unitatii administrative teritoriale, in speta Comuna Valu lui TraianMai mult, in ceea ce priveste situatia SC Raja SA aceasta nu este o societate de interes local ci una de nivel regional, din care fac parte toti primarii din Judetul Constanta, si nu numai.Avand in vedere cele aratate mai sus si faptul ca intotdeauna am crezut in echitabilitatea unei justitii care se aplica la fel pentru toti, imi manifest pe acesta cale increderea in faptul ca veti lua decizia corecta. Imi rezerv insa, in cazul in care ma voi simti nedreptatit, dreptul de a ma apara prin mijloacele puse la dispozitie de Constitutia Romaniei, pe care am ales si am jurat intotdeauna sa o respect”, se spune în comunicatul transmis de Florin Mitroi.