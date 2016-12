Ce spune Elena Udrea despre unificarea dreptei

1

dreptacii,stangacii si noi cetatenii

Este o falsa problema menita sa prosteasca in continuare opinia publica si electoratul . Dreapta si stanga sunt doar etichete puse de partide pentru a da occidentului impresia ca au corespondenti in Romania . In realitate , politica romaneasca este pe mana unei oligarhii insetata de putere si bani . Nu poti realiza democratia de tip occidental cu urmasii directi ai lui Iliescu . Oricum , stanga si dreapta , asa cum se prezinta ele astazi , nu au viitor . Liderii partidelor nu au nevoie de doctrine si principii . Ei vor doar voturi pentru a guverna si negocia in cazul in care un partid nu obtine majoritatea . Politicianistii de toate culorile , dreptaci sau stangaci ,au invatat repede ca puterea se obtine mai usor prin impostura , prin sfidarea opiniei publice si a bunului simt , prin demagogie , prin circ ieftin . Ei mint si noi ne lasam mintiti fara sa ne invatam minte . Nu poate fi vorba de democratie , de dreapta sau stanga atata timp cat la noi partidele sunt doar aliante electorale si majoritatile din Parlament se formeaza cu ajutorul traseistilor , a dezertorilor . Sa fim o data seriosi si sa privim cu atentie ce se intampla acum in USL si in PDL si celelalte partide care se pretind de dreapta . Politica romaneasca nu se va schimba in bine pana cand nu ne vom schimba mai intai , noi , cetatenii .