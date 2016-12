Ce spune Dragnea despre Referendumul privind modificarea Constituției

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că ar dori ca referendumul pentru modificarea Constituției, în sensul introducerii definirii familiei ca uniune dintre un bărbat și o femeie, să aibă loc cel mai târziu în primăvara anului viitor.Dragnea a menționat că susține ideea organizării unui referendum pentru definirea familiei în viitoarea Constituție."Azi am avut o întâlnire cu reprezentanții Coaliției pentru familie și repet ceea ce am spus și zilele trecute tot public — eu personal susțin această idee, de asemenea susțin să se organizeze referendumul și îl vreau să-l organizăm cel mai târziu în primăvara anului viitor. Nu vreau să depășim primăvara anului viitor, poate aprilie dacă martie este prea devreme, depinde de vreme, pentru că trebuie să dăm răspuns la această întrebare extrem de serioasă — această temă riscă, dacă nu o tranșăm prin referendum, să producă răni adânci în societatea românească și ea trebuie tranșată. Nu am fost de acord, nici nu puteam procedural, ca să fim foarte corecți, nu aveam cum să organizăm alegerile parlamentare odată cu referendumul sau invers", a declarat liderul PSD, la Digi 24.Potrivit acestuia, nu se putea accepta organizarea simultană a referendumului cu alegerile parlamentare din 11 decembrie, "pentru că amândouă acțiunile sunt foarte serioase".