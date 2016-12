Ce spune deputatul Zanfir Iorguş despre Primăria din Mangalia

Ce spune deputatul Zanfir Iorguș despre Primăria din Mangalia

În cursul zilei de 12 septembrie, cu ocazia deschiderii oficiale a anului școlar 2011-2012, deputatul Zanfir Iorguș a fost prezent la mai multe unități de învățământ din Mangalia: Gradinița nr. 3, Gradinița Neptun, Grădinița nr. 1, Școala nr. 1, Școala nr. 2 „Sfântul Apostol Andrei“, Colegiul Economic și Grup Școlar „Ion Bănescu“.Deputatul Iorguș le-a urat succes tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților în noul an școlar, precizând, totodată, faptul că va continua să facă un lobby intens, la Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Educației pentru atragerea de fonduri.„Așa cum am promis, am adus școlilor din oraș fondurile necesare reabilitării acestora. Chiar pentru acest an școlar, Cabinetul parlamentar a adus, de la Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean, fonduri pentru reabilitarea bazelor sportive de la Școala nr. 2 și Colegiul Economic Mangalia”, a declarat Zanfir Iorguș.În același timp, parlamentarul nu a putut să nu își exprime regretul vizavi de lipsa de interes a administrației publice locale față de sistemul de învățământ local.„Este regretabil și de neînțeles această lipsă crasă de interes pe care administrația publică locală o arată școlilor și liceelor noastre, de trei ani încoace. Iată un exemplu concludent: pentru învățământ, anul acesta, primăria a alocat 1,2 miliarde de lei vechi, în timp ce, pentru petreceri și fotbal, s-au alocat peste 45 de miliarde de lei, adică de douăzeci de ori mai mult. Marea majoritate a cheltuielilor de reabilitare a instituțiilor școlare din Mangalia a fost făcută din banii părinților”, a punctat Zanfir Iorguș.