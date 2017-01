Ce spune Cristian Diaconescu despre contracandidaţii săi

1

dreapa e stramba

Este cert ca Crisitan Diaconescu are calitatile necesare unui presedinte. Problema este daca va fi votat in conditiile in care "dreapta" e mai stramba ca niciodata . Pana acum ,partidele care pretind ca sunt de dreapta n-au facut nimic convingator pentru majoritatea cetatenilor . Felul in care se " pregatesc " acum pentru alegerile viitorului presedinte , lipsa de unitate , orgoliile , atacurile reciproce , nu fac decat sa - l ajute pe Ponta .