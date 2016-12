Ce spune Blaga despre Legea amnistiei

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat că partidul său ia în calcul inițierea de ''serioase mișcări de stradă'' dacă proiectul de lege referitor la amnistie va fi votat în Parlament.Liderul democrat-liberalilor a precizat, în cadrul ședinței Consiliului de Coordonare Județean al PDL Cluj, că partidul va intra în grevă parlamentară doar dacă proiectul va fi pus pe ordinea de zi.'Nu putem fi părtași la asemenea acțiuni. Iar dacă cumva o votează, inițiem mișcări de stradă serioase, prin care să conștientizeze populația ce se întâmplă. Perioada a fost bine aleasă să dea atacuri la statul de drept, vine Crăciunul și lumea are alte obiective. Noi trebuie să fim mai puternici ca niciodată. Dacă toți vom fi soldați disciplinați ai acestui partid vom recâștiga pozițiile pe care le-am avut', a spus Vasile Blaga.Pe de altă parte, el a arătat că refacerea parteneriatului dintre PDL și președintele Traian Băsescu este posibilă. 'Noi nu am spus 'Adio, PDL', deci nu ne-am certat niciodată cu domnul președinte Băsescu. Nu am cu cine să mă împac. Trebuie să apreciez poziția corectă a președintelui în disputele legate de statul de drept, ca și poziția corectă a PDL. Noi nu ne-am schimbat un milimetru direcția, iar în vara lui 2012 am fost lângă președinte și am fost lângă statul de drept sprijinindu-l pe președinte. Sunt compatibilități totale. Cu ce nu am putut și nu pot fi de acord, cu anumite procese de intenție făcute de domnul președinte care nu are niciun motiv să creadă că poziția PDL a fost alta', a adăugat Blaga, citat de Agerpres.