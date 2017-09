Ce spune Băsescu despre candidatura la preşedinţia Republicii Moldova

Ce spune Băsescu despre candidatura la președinția Republicii Moldova

Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a declarat că nu ar poate să candideze la președinția Republicii Moldova, așa cum s-a vehiculat în anumite media, el subliniind că nu are acest drept, potrivit Constituției, nefiind născut pe teritoriul Moldovei.„Nu am dreptul să candidez. Uitați-vă în Constituția Republicii Moldova. Trebuie să fii născut pe teritoriul Republicii Moldova. Au introdus o condiție mai acum câțiva ani, să ai cel puțin zece ani de când locuiești în Republica Moldova. Deci, cine spune așa ceva ori nu a citit Constituția Republicii Moldova, ori are pasiunea să bată câmpii”, a spus Traian Băsescu, la B1TV.Fostul președinte al României a susținut că, după Putin, în toate sondajele este dat ca cel mai popular om politic din afara Republicii Moldova, că este un pro-unionist, de aceea și-a și asumat crearea unui partid unionist, respectiv Partidul Unității Naționale, al cărui președinte de onoare este.„Să nu vă gândiți că îmi văd o nouă carieră politică în Republica Moldova. Gestul pe care l-am făcut este acela de a ajuta - să accept să fiu președinte de onoare al unui partid nou - este acela de a ajuta la consolidarea curentului unionist”, a afirmat Băsescu.Fostul șef al statului a mai susținut că dosarul Republica Moldova trebuie să fie o prioritate și că România are obligația să stimuleze curentul unionist, prin acțiuni politice și acțiuni de sprijinire a Republicii Moldova.