Ce spun Mazăre şi Slabu despre o alianţă PSD-PPDD la Constanţa

UFO,Aliens sau asteroid ?

In urma cu o saptamana,un fenomen straniu s-a petrecut pe cerul Constantei.Martorii spun ca au vazut o lumina pe cer,o flama urmata de o bubuitura.Unii au crezut ca a tunat,altii spun ca au vazut pe cer o stea cazatoare.Era steaua lui Dan.Gica Slabu,aflat intamplator prin zona,a declarat ca a fost orbit de un far.Cei mai sceptici au spus ca a venit sfarsitul lumii.Cert este ca bubuitura a fost urmata de o liniste deplina.Si azi imi țiuie urechile.Nici politia nu stie ce a fost.Ziarele legionare s-au grabit sa dea vina pe saracul Gica.Trecatorii,alegatorii,simpatizantii PPDD au putut sa vada a doua zi,un crater adanc aparut ca din senin pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.Este cert,acolo a cazut un asteroid.Cinci masini parcate in zona au fost spulberate de un bolovan cosmic.O masina a fost lipita de stalp,arata ca o foita de tigara.Alta masina a fost facuta trabuc si altele au ajuns farfurii zburatoare.Nu se stie cu ce viteza circula asteroidul asta prin cosmos,cert este ca bolovanul a intrat in sfera de atractie a PSD-ului si a cazut drept in capul lui Mazare."Noi oricum colaborăm O.K. cu cei de la PPDD...." a spus Mazare.Educatia( la volan) este prioritara,a declarat nea Gica. Ce blestem pe poporul asta sa aleaga intre intre un bolovan cosmic si un bolsevic ?