Ce spun liberalii constănţeni despre Relu Fenechiu

un exemplu de profesionalism si eficienta

Pentru un om politic nu este necesar ca sa existe o condamnare pentru a fi considerat vinovat . Este suficient ca ai ajuns in discutia opiniei publice si ai fost trimis in judecata . Drept urmare , in asemenea situatie esti dator sa-ti dai demisia din partid si din functie ,. In politica nu este nevoie de dovezi ca in justitie . Omul politic , si in special un ministru , este dator sa fie absolut limpede si curat , sa impuna opiniei publice si adversarilor politici ca cinstea lui nu poate fi banuita . Existenta oamenilor cu situatie juridica indoielnica in functii importante determina cetatenii sa considere ca si ei au dreptul sa nu respecte legea si sa comita infractiuni , cu atat mai mult cand vad ca puterea isi protejeaza nestingherit oamenii aflati in slujba ei. Este grav si periculos sa se imprime in constiinta cetateneasca faptul ca in guvern si parlament stau hoti si escroci ordinari . Drept urmare lupta politica se degradeaza . Tara pierde mai mult decat partidele ei politice . Ne punem firesc intrebarea : oare in partide nu exista oameni capabili si cu moralitate fara cusur ? Credem ca nu . Pana la urma este vorba de cinste.Te consideri cinstit si nu furi , dar te faci ca nu vezi cum fura colegii din parlament si guvern , devenind astfel complice , profitand direct sau indirect de niste favoruri pentru tine sau familie.Constatam ca toti fac caz de asa zisa prezumtie de nevinovatie. Este un argument rezultat din perioada pesedista care se mentine si astazi datorita unor legi care permit amanarea proceselor pana la prescrierea faptelor.Se pare totusi ca ceva se schimba in Romania . Politicianistii isi vor perfectiona metodele si mijloacele de a face avere utilizand metode conforme cu normele coruptiei din UE . Pana atunci , suntem la cheremul celor pe care noi i-am votat.Soarta noastra , calitatea vietii nu se pot ridica mai sus de nivelul politicianismului ticalosit. Daca , asa cum afirma PNL , Fenechiu este demn de lauda , ne imaginam ce calitati au cei care inca n-au primit functii inalte,desi avem deja ca etalon pe Cacarau si Hasotti care au demonstrat capacitatea partidului balama fost liberal de a guverna Romania.Toti cei care au ajuns sa ne conduca datorita votului nostru ,amintesc de fabula in care țânțarul s-a prezentat pentru angajare la o intreprindere. Direcorul,vazandu-l cu trompa l-a pus pe post de elefant cu sarcina de a cara bușteni. In perioada de proba,țânțarul a bazait pe un bustean fara sa-l poata misca.Drept pentru care,i s-a desfacut contractul de munca. Țânțarul s-a adresat tribunalului si a castigat fiind reancadrat. De 23 de ani, Romania este infestata de țânțari.