Ce soluţii are consilierul local Iustin Fabian Roman pentru o gigacalorie mai ieftină

1

Radet

este aberant ce se intampla in Cta... platim 358 lei gaigacal. in alte orase este 170 lei ! de ani de zile se promite un mou CET, dar nimic.... ajunge cu pomenile , daca ii verificati riguros, nici 50% nu merita ajutoare pt caldura! gigacaloria trebuie sa aibe aceeasi valoare pt toti cetatenii orasului, toti platim taxe si impozite aici ! oare tiganii,pensionarii,maidanezii samd platesc taxe in plus ? ajutoare sociale sa dea statul ,atat cat poate, primaria sa lucreze pt TOTI cetatenii Constantei!