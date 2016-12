Ce soluţii ar exista ca să nu mai fie închis podul de la Agigea

Ce soluții ar exista ca să nu mai fie închis podul de la Agigea

Prefectul județului Constanța, Eugen Bola, i-a convocat, ieri, la sediul instituției, pe primarii localităților care tranzitează podul de la Agigea. La întâlnire, au participat 14 edili, alături de ei fiind și reprezentanți ai transportatorilor din Constanța.La finalul acestei ședințe, primarii care provin din localități din sudul județului s-au arătat nemulțumiți față de o posibilă închidere a podului de la Agigea. Ei spun că două luni este o perioadă de timp mult prea lungă pentru a ține blocată calea de acces.„Sperăm ca situația să fie remediată și să nu se ajungă la închiderea totală a podului. Noi am propus câteva soluții”, a spus edilul din Mangalia, Cristian Radu.Pe de altă parte, Cristian Cîrjaliu, primarul comunei Agigea, care va fi izolată, practic, prin închiderea podului, a spus că a prezentat soluția de a se circula pe câte-o bandă. Totodată, el a precizat că va monitoriza lucrările constructorului permanent și că, atunci când va remarca o scădere a intensității lor, va reacționa.Și primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, s-a arătat indignat de decizia de închidere a podului și a spus că trebuie neapărat găsită o altă soluție care să nu afecteze atât de mult circulația.Astfel, în urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că una dintre soluții ar fi ca circulația să se desfășoare alternativ pe câte-un sens de mers. O altă variantă ar mai fi ca reparațiile care trebuie efectuate la pod să fie amânate cu șase luni, termen în care va fi finalizată construcția noului pod de la intrarea în port dinspre autostradă.În acest sens, primarii au formulat un memoriu care va fi transmis premierului Victor Ponta, memoriu în care îi sunt aduse la cunoștință efectele sociale și economice care ar avea loc în urma închiderii podului de la Agigea.La rândul lui, prefectul Eugen Bola a spus că decizia de închidere în totalitate a podului de la Agigea nu-i aparține, singurii care pot lua această decizie fiind cei de la CNADR.„Eu am aflat întâmplător de închiderea podului. Nimeni nu mi-a trimis vreo informare în acest sens. Este posibil ca să fi primit acest lucru cu trei zile înainte de a se închide. Am purtat discuții cu toți factorii decizionali. S-a ajuns la concluzia că Ambulanțele și Pompierii vor putea trece oricând pe pod, dacă acesta va fi închis. Se caută încă soluții. Am formulat și noi o minută către MAI, care va ajunge pe masa premierului Victor Ponta. Totodată, primarii au făcut și ei un memoriu în care aduc la cunoștință situația socială și economică a localităților în caz că acest pod se va închide. Recunosc că nu sunt de acord cu închiderea totală a podului, însă dacă specialiștii spun că acest lucru este necesar, nu văd cum aș putea eu să mă opun”, a declarat prefectul Eugen Bola.Rămâne de văzut ce se va întâmpla, situația închiderii podului de la Agigea urmând să fie discutată și în ședința de Guvern care va avea loc astăzi.