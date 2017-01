Ce se visau politicienii noştri când erau mici

Ce se visau politicienii noștri când erau mici

Medici, polițiști, aviatori și navigatori. Așa se visau în copilărie, în cele mai multe cazuri, oamenii politici constănțeni. Ziarul „Cuget Liber” a făcut un tur printre visele din copilărie ale „oamenilor mari” care conduc acum județul, localitățile constănțene sau ne reprezintă în Parlamentul României. Ce își doreau ei să devină când erau mici, puteți citi mai jos. Claudiu Palaz Prefectul județului Constanța „Procuror. Am vrut să fiu procuror. Am terminat Dreptul și am intrat în administrație, lucrând în Primăria Constanța. Mi-a plăcut administrația și am rămas în primărie. Putem spune că, acum, într-o anumită măsură, am rămas în domeniul juridic”. Gheorghe Dragomir Deputat și președintele PNL Constanța „Cât de mic? (râde) În perioada preșcolară, îmi doream să fiu medic. Bunica mea avea probleme de sănătate și vroiam să devin medic pentru a o trata. Dar neavând chemare, mai târziu m-am orientat spre altceva”. Mircea Banias Senator și președintele PDL Constanța „Bună întrebare. Aș fi vrut să fiu medic. Și, când am crescut, am vrut să fiu politician”. Alexandru Mazăre Senator „Inginer. Vroiam să fiu inginer pentru că așa era moda înainte de ’89. Dar viața m-a determinat să îmi schimb opțiunea”. Zanfir Iorguș Deputat „Prima dată, am vrut să fiu polițist. După aceea, în liceu, am vrut să fac Institutul de Marină. Și am plecat să conduc vapoarele. Dar în ultimii doi ani de liceu, mi-am dat seama că vreau să construiesc nave. Și așa am ajuns să fac Facultatea de Construcții Navale de la Galați”. Mariana Gâju Primarul comunei Cumpăna „Îmi doream să lucrez în magistratură. Am încercat să dau la Drept când erau câte 20 pe loc, dar m-am reorientat spre Economie”. Cristian Cârjaliu Primarul comunei Agigea (Râde) „Când eram mai mic, îmi doream să am o carieră militară pe care am și avut-o. Dar am rămas foarte dezamăgit de sistem. Când constați că visul tău nu mai este așa cum ți l-ai închipuit… pleci. Eu am vrut să fiu polițist. Și am fost… Am văzut cum este și am plecat”. Adrian Stan Primarul orașului Techirghiol „Eu sunt unul dintre cei care au ajuns să facă ceea ce și-au dorit. Încă din clasa a V-a știam că vroiam să fiu medic veterinar. Și am ajuns medic veterinar”. Ovidiu Brăiloiu Primarul orașului Eforie (Râde) „Am vrut să fiu mai multe. Vroiam să mă fac doctor. Dar prin clasa a VIII-a, a IX-a, când am început să învăț chimia, mi-am dat seama că nu îmi place de nici o culoare. Apoi, îmi plăcea tot ce ținea de amenajări, de spații verzi și, dacă nu aș fi făcut Institutul de Construcții, aș fi făcut Arhitectura”. Nicolae Matei Primarul orașului Năvodari „Vroiam să mă fac aviator. De fapt, parașutist. Când am fost la recrutare în armată, m-au întrebat: «La ce armă vrei să înveți?» Și eu le-am răspuns: «Vreau să merg la aviație, să sar cu parașuta». Și mi-au spus: «Bine, treci la securitate». Și așa am ajuns să fac armata la securitate. Era visul meu să zbor. Oricum, cred că am ajuns la 300 de ore de zbor. Am zburat destul… dar ca pasager”. Gheorghe Mihăeși Consilier județean (Râde) „Îmi plăceau foarte mult muncile agricole. Mă duceam la bunici și îmi plăcea să mă ocup de tot: grădinărit, călărit caii, dus vacile la turmă. Nu aveam gânduri foarte mari…Mă simțeam foarte bine cu familia și îmi plăceau foarte mult vacanțele la bunici. Pe parcurs, s-au schimbat gusturile, dar am rămas cu nostalgia vieții la țară. Și acum îmi place să mă ocup de fermă. Dar am învățat, am fost elev bun la școală. Mi-a plăcut matematica și, cum generația mea mergea la Politehnică, am făcut Politehnica”. Constantin Matei Consilier local „Navalist. Am vrut să fiu navalist. Când eram mic, am fost la Clubul de Nave Modele și atunci s-a născut această dorință”.