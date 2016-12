Ce se va întâmpla cu încălzirea Constanţei la iarnă. Mazăre: „Le-am spus să ia ei CET-ul“

6

Insist.Cer scuze pentru comentariul lung.

Incepand cu anul 2007,Romania ca stat memru al UE,si-a asumat angajamentul de reducere a consumurilor specifice de energie.Programul de reabilitare termica a locuintelor face parte din acest angajament la nivel european.Reducerea consumurilor de energie nu inseamna RATIONALIZARE,termen folosit de comunisti.Reducerea consumului de energie inseamna INVESTITII,REPARATII sau MODERNIZARI facute la instalatiile cladirilor vechi(construite pana in anul 1990),cand vorbim de programul de reabilitare al locuintelor.Pentru ca este un proces tehnic complex,care are in vedere atat constructia propriu-zisa cat si instalatiile de producere si de transport a energiei, costurile acestor lucrari sunt suportate,procentual,de proprietar si de BUGETUL DE STAT(PRIMARIE,GUVERN).Nu a fost sa fie asa.Politicul a zis ca merge si la plesneala, "bagati" polistiren pe fatada,ca sa-i fentam pe europeni.Unele primarii au inceput inca din 2007 reabilitarea termica a locuintelor iar alte primarii(vezi Constanta) au vazut in acest program un mijloc de afaceri personale,sau de mituire a populatiei in campanii electorale.Masurile luate de Primaria Constanta sunt CRIMINALE si DISCRIMINATORII.Primarul Radu Mazare,sprijinit de Guvern aduce atingere SIGURANTEI ENERGETICE a ROMANIEI.In loc sa investesca in modernizarea si eficientizarea consumatorilor energetici,el risipeste banii publici in scopuri electorale.PRIMARUL Radu Mazare SUBVENTIONEAZA RISIPA DE ENERGIE.Va veni vremea cand vom plati impreuna acest dezastru tehnic si economc. Noi vom plati frigul din case si politicul(Mazare) va plati in fata legii.Sa nu va indoiti de asta.In plus cetateanul de rand este prins ca intr-un cleste.Pe o parte,cetatenul nesubventionat este obligat sa cumpere energie termica de la STAT(RADET,PRIMARIE). Pe de alta parte printr-o lege recenta cetateanul este obligat sa-si monteze repartitoare dupa ce o parte din proprietari s-au debransat sau folosesc alte mijloace de incalzire.Asta se numeste BALAMUC TERMIC CONTROLAT.Victor Ponta,Guvernul au dat buzna in casa mea.MA OBLIGA....Si in al treilea rand,RADET-ul ma ameninta cu debransarea daca nu le platesc factura impusa de el.Guvernul Ponta a venit la putere in mai 2012.Ca sa-l linistesc pe domnul Mazare care arunca vina pe Guvernul Boc,VERIFICATI pe pagina Ministerului Dezvoltarii Regionale, pana la ce data s-au reabilitat locuintele in Romania.Va spun eu.Fix pana in anul 2012. Incepand cu anul 2012 Guvernul Ponta nu a mai dat niciun ban pentru reabilitarea locuintelor.A subventionat in schimb RISIPA DE ENERGIE,a mituit populatia prin acordarea subventiilor.In anul 2012, Mazare a subventionat cam 70.000 de unitati locative,in loc sa investeasca in modernizarea instalatiilor.Acum vrea sa mai subventioneze inca 20000-30000 de familii din banii statului sau din banii jefuiti din Portul Constanta.Constanta nu are mai mult de 250.000 de suflete.El vrea sa subventioneze aproape toata Constanta.Victor Ponta il sprijina.Toate au un sfarsit.Banii risipiti aiurea se vor termina intr-o zi,asta este legea firii.Scapa cine poate ! Domnule Prefect,domnilor procurori,ONG-uri,politicieni de buna credinta,OPRITI CRIMA ECONOMICA,OPRITI DEZASTRUL,OPRITI-L pe MAZARE ! Un adevarat festin din banii publici.In disperarea lui Nero,a dat foc orasului.