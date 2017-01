Ce scuze mai găseşte Primăria Mangalia pentru lipsa căldurii

2

masuri pentru vinovati

am inteles ca este vorba de pasat motanul de colo colo pentru a nu da caldura si a baga banii in buzunar; ce nu inteleg este de ce nu sint inca arestati consilierii, primarul, directoarea de la calatis therm si toti cei care sint imoplicati in acest scandal pentru atentat la siguranta cetatenilor??? si de ce nu este garda financiara la callatis therm pentru a verifica buna credinta a acestora??????