Ce sancţiuni interne riscă liberalii Chiru şi Culeţu deoarece au probleme cu Justiţia

Ce sancțiuni interne riscă liberalii Chiru și Culețu deoarece au probleme cu Justiția

Biroul Permanent Național al PNL a decis, ieri, o serie de modificări la Statut, din perspectiva integrității. Modificările la Statut au fost anunțate de copreședintele PNL Alina Gorghiu. Ea a declarat că modificările aduse Statutului se referă la toate etapele pe care un membru al PNL le poate parcurge, în cazul în care începe împotriva sa un proces penal sau o cercetare judiciară.„În cazul în care împotriva unui membru al PNL este dispusă o măsură preventivă, și aici este cazul arestului preventiv, fie efectiv sau la domiciliu, persoana respectivă este suspendată din funcția pe care o deține în PNL”, a anunțat Alina Gorghiu.Ea a mai arătat că o altă modificare prevede ca atunci când membrul PNL este trimis în judecată, acesta este suspendat din funcția deținută în partid.Pentru situația în care reprezentantul PNL este condamnat în primă instanță, Alina Gorghiu a afirmat că s-a lărgit sfera infracțiunilor săvârșite cu intenție, de la faptele pentru corupție, la toate faptele săvârșite cu intenție. În acest caz, persoanei respective îi este suspendată calitatea de membru al PNL. O altă prevedere nouă este ca, în cazul condamnării definitive a persoanei res-pective, aceasta să își piardă calitatea de membru al partidului și va fi radiată.Alina Gorghiu a mai declarat că o altă dispoziție care nu exista în Statut, dar realitatea îi constrânge să discute despre aceste lucruri și să updateze statutul conform celor întâmplate recent este ca toate persoanele care sunt susținute de partid în administrația centrală, și împotriva acestora începe urmărirea penală, să își piardă sprijinul politic al PNL. Conform procedurii, noile propuneri pentru modificările aduse la Statut în cadrul Biroului Permanent Național vor fi înaintate Consiliului Național, singurul competent, conform statutului, să voteze aceste modificări, după care va urma calea Tribunalului, pentru ca aceste modificări să fie înregistrate.Ce spun parlamentarii Chiru și CulețuAșa cum spuneam în ediția anterioară, și la PNL Constanța există doi parlamentari care ar putea fi vizați de aceste sancțiuni interne. Este vorba despre copreședintele PNL Constanța, senatorul Gigi Chiru, și deputatul Dănuț Culețu.Senatorul Gigi Chiru a fost deja condamnat, zilele trecute, în primă fază, la șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pentru mită electorală. Totuși, pedeapsa nu este definitivă, astfel că el beneficiază de prezumția de nevinovăție.Cel de-al doilea parlamentar liberal din Constanța, deputatul Dănuț Culețu, are și el de dus o luptă cu Justiția. În luna ianuarie a acestui an, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Dănuț Culețu, cercetat pentru abuz în serviciu pe perioada în care a fost prefect al județului Constanța și președinte al Comisiei Județene de Fond Funciar Constanța.Contactat telefonic, senatorul Gigi Chiru a spus că este de acord cu modificările aduse la Statut, motiv pentru care a și votat favorabil.„Am fost prezent la ședința Biroului Politic Național. Am votat pentru aceste modificări, pentru că mi se pare normal să existe un cod etic după care politicienii să se ghideze. Încă nu pot să spun dacă mă vor afecta aceste sancțiuni interne, prioritatea mea este să-mi rezolv problemele cu Justiția. Am spus că sunt nevinovat și am încredere că Justiția va face dreptate. Desigur, în caz că se va considera necesar să fiu suspendat din partid, așa va fi, după care îmi voi demonstra nevinovăția, iar interdicția va fi ridicată ulterior”, a spus Gigi Chiru.La rândul său, deputatul Dănuț Culețu a declarat că deciziile luate în Biroul Permanent Național sunt corecte.„Aceste decizii ce privesc sancționarea membrilor de partid sunt corecte. Ele reflectă și ceea ce și-au dorit românii prin votul din 16 noiembrie 2014 și reforma pe care noi am promis-o. Aceste decizii trebuie respectate. Imediat ce vor fi votate în Consiliul Național, mă voi suspenda. De altfel, nu exclud să iau o asemenea decizie chiar și mai devreme, adică înainte de a ajunge să fie votate în Consiliul Național”, a declarat Dănuț Culețu.