Ce salarii au pregătit PSD şi ALDE pentru deputaţi şi senatori

Ce salarii au pregătit PSD și ALDE pentru deputați și senatori

Proiectul legii salarizării unitare a fost publicat de PSD și se află în dezbatere publică, după ce liderul social-democrat Liviu Dragnea a anunțat că depunerea în Parlament va fi amânată cu o săptămână.„S-au completat aproape toate semnăturile din partea colegilor din Parlament, dar am decis să mai stea o perioadă, e Săptămâna Mare, vin și sărbătorile de Paște, până săptămâna viitoare rugându-i pe toți colegii din Parlament să studieze cu atenție legea. Dacă au propuneri de făcut, să le facă, dacă au întrebări de pus, să le pună, pentru a putea primi răspunsuri și să fie siguri că înțeleg legea, să înțeleagă principiile și care sunt obiectivele acestei legi. Pe de altă parte, toți cei interesați din societate să aibă posibilitatea de a avea acces direct ca să studieze proiectul de lege adevărat”, a explicat Liviu Dragnea.Proiectul cuprinde, pe capitole, toate categoriile de bugetari și salariile brute pe care aceștia ar urma să le primească. Din document, reiese că președintele țării va avea un salariu de 17.400 lei, iar președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea fiecare câte 16.675 lei, în timp ce premierul va lua lunar 16.675 lei. Totodată, secretarul general al Guvernului și consilierii prezidențiali vor încasa 15.225 lei. Miniștrii, liderii grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților vor primi 14.500 lei, iar senatorii și deputații, câte 13.050 lei.În ceea ce privește suma forfetară acordată în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, suma lunară forfetară acordată deputaților și senatorilor se stabilește la nivelul unei indemnizații brute a deputatului, respectiv a senatorului.Revenind la salariile demnitarilor, un secretar de stat va lua o retribuție de 11.600 lei, prefecții - 13.050 lei, iar subprefecții, 10.875 lei.Pe de altă parte, proiectul mai prevede ca, până în 2022, indemnizațiile primarilor să ajungă la un nivel de minimum 5.800 de lei și cel mult 14.065 de lei. În cazul edililor, coeficientul indemnizației se calculează în funcție de numărul locuitorilor pe care îi are localitatea, astfel: primarul general al Capitalei - 9.70, primarul unei localități de peste 200.000 de locuitori - 8.00, primarul unei localități de peste 100.000 de locuitori - 7.00, primarul unei localități de peste 50.000 de locuitori - 6.5, primarul unei localități de peste 20.000 de locuitori - 6.0, primarul unei localități de peste 10.000 de locuitori - 5.5, primarul unei localități de peste 5.000 de locuitori - 5.0, primarul unei localități de peste 3.000 de locuitori - 4.5, iar primarul unei localități cu mai puțin de 3.000 de locuitori - 4.0.Acest coeficient se înmulțește cu valoarea salariului minim pe economie, de exemplu, primar general - 9.70 x 1.450 lei = 14.065 lei.Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeniNici aleșii locali și județeni nu au fost uitați. În consecință, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz.În altă ordine de idei, reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Publică spun că de majorări semnificative beneficiază doar aleșii și primarii, nu și funcționarii de rang mediu, astfel încât, în perioada următoare, e foarte posibil să blocheze activitatea primăriilor și ale oficiilor de colectare a taxelor.„Întotdeauna au omis să pună la dispoziție tot ce înseamnă grile de salarizare în Administrația Locală. E clar o rea-voință față de Administrația Locală. Am primit numeroase telefoane din teritoriu, de la oamenii pe care îi reprezentăm, să facem ceva. După ce ne vom întâlni și ne vom consulta, probabil vom declanșa acțiuni de amploare de protest la nivel național, iar cei de la Taxe și Impozite iau în considerare blocarea instituțiilor de colectare a banilor din taxe și impozite. Nu au făcut altceva decât să-și mărească dumnealor salariile, senatori, deputați, primarii și viceprimarii”, a transmis Pompiliu Buzduga, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.