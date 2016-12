Ce reprezentante ale sexului frumos intră în lupta electorală din Constanţa

"În politică, dacă vrei ca un lucru să fie făcut, cere-i-o unei femei"

Ce reprezentante ale sexului frumos intră în lupta electorală din Constanța

Toate formațiunile politice care au candidați la alegerile parlamentare din 9 decembrie au pe liste și reprezentante ale sexului frumos. Puține cei drept, în comparație cu bărbații, norma de reprezentare nefiind egală. Margaret Thatcher spunea că, "în politică, dacă vrei ca un lucru să fie spus, cere-i-o unui bărbat. Dacă vrei ca un lucru să fie făcut, cere-i-o unei femei". Așadar, poate că, tocmai de aceea, în politica noastră mai mult se vorbește decât se face.La nivelul județului Constanța, Uniunea Social Liberală (USL), Alianța România Dreaptă (ARD), Partidul Ecologist Român (PER) și Partidul România Mare (PRM) au câte două femei pe listele pentru alegerile parlamentare. Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) se mândrește cu trei reprezentante ale sexului frumos, iar UDMR are pregătite patru femei pentru a le trimite în Parlament.În total, din cei 80 de candidați participanți la competiția electorală din județul Constanța, doar 15 sunt femei. Dintre acestea, trei sunt încă parlamentari în funcție și doresc un nou mandat pentru a-și continua proiectele începute. Două dintre ele, mai exact, Cristina Ileana Dumitrache și Manuela Mitrea sunt de la USL, iar Maria Stavrositu, de la PP-DD.Cristina Ileana Dumitrache împlinește pe 1 decembrie vârsta de 30 de ani și se află deja în cursa pentru cel de-al doilea mandat de parlamentar. La numai 26 de ani, ea a fost aleasă în 2008 ca deputat în Colegiul uninominal nr. 3 din județul Constanța. Este membru PSD Constanța din 2001. În ceea ce privește studiile, ea este absolventă a Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" și licențiată în marketing și pictură la Universitatea din Bologna și a celei din Cambridge unde a studiat afacerile și limbile străine. Tocmai de aceea, cunoaște la perfecție patru limbi străine, engleza, franceza, italiana și spaniola. Este necăsătorită și se implică constant în activități de voluntariat cu impact social.La alegerile din 9 decembrie, poate fi găsită pe listele din Colegiul 3 pentru Camera Deputaților din partea USL. Manuela Mitrea este membru PSD și este parlamentar din anul 2000. În urmă cu patru ani, a devenit parlamentar de Constanța, fiind câștigătoarea Colegiului uninominal nr. 8. A absolvit două facultăți, fiind de profesie inginer și notar. Este căsătorită și are cinci copii. Pe lângă activitatea din Parlamentul României, de multe ori a putut fi văzută alături de cei care locuiesc la căminul de bătrâni sau de copiii din centrele de plasament.La alegerile din 9 decembrie, poate fi găsită pe listele din Colegiul 8 pentru Camera Deputaților din partea USL. Maria Stavrositu este deputat din anul 2008. A câștigat mandatul în Colegiul 10 din partea PDL. Pe lângă activitatea desfășurată în Parlamentul României, Maria Stavrositu a reprezentat România în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). În urma activității desfășurate acolo, în semn de apreciere, colegii din Europa au ales-o vicepreședinte a Comisiei pentru Cultură, Știință, Educație și Media a APCE. În timpul mandatului, ea a putut fi văzută prin școli și grădinițe, dar și alături de studenții universităților din Constanța, precum și în diverse activități alături de locuitorii Colegiului 10. Dincolo de viața politică, ea este profesor de matematică. Are 39 de ani, este căsătorită și are doi copii. La alegerile din 9 decembrie, Maria Stavrositu va candida pentru un post de senator în Colegiul 4 din partea PP-DD.Nicoleta Ploscaru are 36 de ani și este mama unui băiat olimpic. Fostă profesoară la Colegiul Comercial "Carol I", ea lucrează, în prezent, ca director comercial la o firmă privată de succes. Politica nu este străină pentru Nicoleta Ploscaru. La 16 ani, s-a înscris în PNȚCD, fiind un membru activ al partidului. Din 2001, ea a devenit membru PDL, însă, după cum susține, nu a fost un membru activ. De curând, a devenit membru PP-DD și la alegerile din 9 decembrie candidează pentru un post de deputat în Colegiul 10.Emanuela Gavrilă a absolvit Liceul Pedagogic și, ulterior, Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice din București. A candidat de două ori la Primăria Costinești. Este implicată frecvent în acțiuni caritabile. La alegerile din 9 decembrie, Emanuela Gavrilă candidează pentru un post de deputat în Colegiul 5 din partea PP-DD.Camelia Pleșca este președintele Organizației Locale a PDL Medgidia. Din 2004 și până în prezent, este consilier în cadrul Consiliului Local Medgidia. Pe lângă activitatea politică, Camelia Pleșca desfășoară și o afacere proprie fiind director general și administrator la firma personală. La alegerile din 9 decembrie, ea candidează pentru un post de deputat în Colegiul 2 din partea Alianței România Dreaptă.Oana Maria Florea are 34 de ani și este avocat, membru al Baroului Constanța. Din septembrie 2009 și până în 2011, ea a fost vicepreședinte al Organizației Județene a PRM. În iunie 2012, s-a înscris în PDL Constanța fiind desemnată secretar general adjunct al Organizației Județene. La alegerile din 9 decembrie, ea candidează pentru un post de deputat în Colegiul 7 din partea Alianței România Dreaptă.Cristina Raluca Dincu are 34 de ani, este căsătorită și are un copil. În momentul de față, este director la centrul Medical Ilicris, fiind licențiată a Facultății de Psihologie-Sociologie. A candidat la Primăria Constanța la alegerile locale din vara acestui an. La alegerile din 9 decembrie, ea candidează pentru un post de deputat în Colegiul 2 din partea Partidului România Mare. Tot reprezentanții PRM Constanța se mai bazează la aceste alegeri și pe Cristina Motrogan. Ea va candida pentru Camera Deputaților în Colegiul 3.Și Partidul Ecologist Român dorește să promoveze două femei în forul legislativ, motiv pentru care le-a desemnat pe listele de la Constanța pe Monica Gabriela Dianca pentru Colegiul 7 Camera Deputaților și Andreea Lavinia Diacon pentru Colegiul 8 Camera Deputaților. La Constanța, UDMR are pregătite pentru Parlamentul României patru reprezentante ale sexului frumos. Agnes Marta Antal pentru Colegiul 2 Camera Deputaților, Arvacska Mezei pentru Colegiul 2 Senat, Cornelia Enache pentru Colegiul 4 Senat și renumitul medic neurolog Ildiko Toldișan pentru Colegiul 3 Senat.