Ce reclamaţie a făcut ministrul Şova la DNA

Ce reclamație a făcut ministrul Șova la DNA

Ministrula declarat, astăzi, pentru Mediafax că a depus o plângere penală la DNA împotriva reprezentantului unei mari companii care, în timpul vizitei făcute în China, a încercat să îl mituiască pentru a obține un contract vizând construcția unui tronson de autostradă."Acum o lună și ceva când m-am întors din China am depus o plângere penală la DNA împotriva unui reprezentant al unei firme mari care a încercat să mă mituiască pentru a obține un tronson de autostradă", a afirmat ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, Dan Șova.El a mai spus că în momentul în care s-a întors din China, imediat ce a coborât din avion, l-a informat pe premierul Victor Ponta asupra acestei încercări de mituire."Poziția premierului a fost simplă. A spus «sesizează DNA-ul imediat» și am sesizat DNA-ul. În acest moment nu am informații de la DNA, dar nu e nefiresc pentru că, fiind în fază de cercetări prealabile și probabil cerând niște probe în China, durează puțin mai mult. Oricum a fost depusă (plângerea -n.r.) acum circa o lună și curge. În mod cert va afla lumea când mă vor chema la o declarație", a mai spus Șova.