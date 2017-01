Ce răspuns aşteaptă senatorul Gigi Chiru de la ministrul Culturii

Ce răspuns așteaptă senatorul Gigi Chiru de la ministrul Culturii

Președintele organizației PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru, a adresat o întrebare ministrului Culturii, Daniel Constantin Barbu, având ca temă „Fondurile alocate patrimoniului cultural din județul Constanța și Cazinoului Constanța”.În documentul adresat ministrului Culturii, Gigi Chiru îi aduce la cunoștință că, în județul Constanța, există peste 682 de monumente istorice din categoria A și B, dintre care peste 155 în municipiul Constanța.„În ciuda acestui fapt, interesul guvernanților, și în special al celor care împart fondurile Guvernului, de a valorifica din punct de vedere turistic și de a proteja aceste bogății ale neamului nostru, nu s-a văzut prea des. Patrimoniul cultural al județului Constanța nu intră in discuție și nu primește promisiuni decât din patru în patru ani. Pentru revigorarea turismului, pentru atragerea turiștilor străini pasionați de istorie și reinventarea acestei ramuri a turismului litoral, județul Constanța are nevoie de fonduri. Nu putem să ne mai prezentăm în fața turiștilor veniți să ne admire vestigiile cu locuri neamenajate, invadate de buruieni și nu ne putem lăuda doar cu un festival antic la care se mănâncă mici și se bea bere. Constanța merită mai mult, iar istoria noastră trebuie cunoscută”, se spune în document.Senatorul Gigi Chiru îi mai aduce la cunoștință ministrului Daniel Constantin Barbu că interesul nu este doar de a dezvolta turismul, ci și de a păstra vie istoria despre cum s-a dezvoltat Dobrogea.„Consider că nu este nevoie să vă reamintesc faptul că, de asemenea, Constanța are o altă rană deschisă: Cazinoul, clădirea-simbol care zace de ani de zile în paragină, uitată cu bună știință de administrația publică locală, care inventează scuze și nu găsește rezolvări pentru a acoperi o concesiune defectuoasă. Cazinoul este clădirea simbol a Constanței, dar și a României. Monu-mentul, pentru că îl putem numi așa, reprezintă încă, chiar și în condiția rușinoasă în care se află, un punct de atracție pentru turiști, dar și un simbol al istoriei Constanței. Orașul n-ar mai fi același fără statuia lui Ovidiu, dar nici fără Cazino. Cu toate acestea, nu s-au găsit fonduri pentru reabilitarea clădirii”, mai spune Gigi Chiru în documentul transmis ministrului Culturii.La final, după ce prin documentul respectiv i s-a făcut o mică descriere a situației culturale din Constanța, senatorul Gigi Chiru îl roagă pe ministrul Barbu să-i răspundă la întrebare și să-i spună care sunt măsurile pe termen mediu și lung pe care Ministerul Culturii le are în vedere pentru reabilitarea Cazinoului Constanța și care sunt obiectivele culturale care urmează a fi reabilitate în județul Constanța în anul 2013.La final, parlamentarul a solicitat din partea ministrului răspuns scris și verbal.