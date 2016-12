Ce răspuns a primit deputatul Dănuţ Culeţu cu privire la soarta Spitalului de la Eforie Sud

Ce răspuns a primit deputatul Dănuț Culețu cu privire la soarta Spitalului de la Eforie Sud

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, i-a răspuns în scris deputatului constănțean Dănuț Culețu cu privire la situația în care se află la acest moment Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud.În documentul transmis, Eugen Nicolaescu îi spune parlamentarului constănțean că, până la acest moment nu a fost sesizat oficial cu niciun proiect de hotărâre de Guvern de desființare a acestei unități sanitare, motiv pentru care nu-și poate exprima un punct de vedere.„Conform prevederilor art. 174, alin. 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale se înființează și, respectiv, se desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Instituția Prefectului sau Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Ministerului Sănătății. Până la acest moment, Ministerul Sănătății nu a fost sesizat oficial cu niciun proiect de hotărâre de Guvern de desființare a acestei unități sanitare, pentru a putea fi analizat și a se putea exprima un punct de vedere”, se menționează în documentul transmis deputatului Dănuț Culețu de către ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu.Luna trecută, președintele Organizației Județene a Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu, s-a arătat preocupat de situația Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud, motiv pentru care i-a adresat o întrebare Ministrului Sănătății, Eugen Nicolaescu. Demersul său avea loc ca urmare a unei sesizări primite din partea cadrelor medicale a SOTRM și a pacienților îngrijorați de viitorul acestei instituții medicale.În scrisoarea adresată, parlamentarul constănțean îl avertiza pe ministrul Eugen Nicolaescu că reorganizarea SOTRM, ca simplă secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu are ca scop eficientizarea actului medical, ci, mai degrabă, valoarea patrimonială pe care o deține acest spital.Printre altele, deputatul Dănuț Culețu a menționat că spitalul este o unitate care beneficiază de personal de specialitate calificat la cele mai înalte standarde naționale, are o tradiție cum puține unități sanitare din România au și deservește nu numai pacienți de la nivelul județului Constanța, ci prin poziționarea sa la țărmul Mării Negre tratează și recuperează afecțiuni ale pacienților din întreaga țară.În luna februarie a acestui an, consilierii județeni au votat proiectul de hotărâre care a vizat reorganizarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală (SOTRM) Eforie Sud și integrarea acestuia în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța.Potrivit proiectului respectiv, personalul care lucrează în unitatea medicală de la Eforie Sud va fi preluat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în limita posturilor prevăzute de organigramă.