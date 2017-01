Ce propunere a înaintat deputatul PSD Mihai Sturzu

Deputatul PSD Mihai Sturzu a depus în Parlament un proiect de lege prin care dorește modificarea Legii partidelor, astfel încât un partid să poată fi constituit de cel puțin trei persoane, limita în prezent fiind de 25.000 de membri fondatori pentru ca formațiunea să fie înregistrată.Într-o declarație susținută la Palatul Parlamentului, Sturzu a argumentat că, după votul din 16 noiembrie, se înțelege clar necesitatea schimbării clasei politice din România."Clasa politică are nevoie de oameni noi. Cred că această lege poate aduce oameni noi în politica din România și cred că va servi cetățenilor săi astfel încât fiecare cetățean are un drept fundamental — acela la conectivitate, să se poată conecta cu politica din România", explicat Sturzu demersul său.Potrivit acestuia, actul normativ, care a fost semnat de 10 deputați PSD, este susținut public de Monica Macovei, Klaus Iohannis, Victor Ponta."Și îmi doresc, am încredere că acest proiect va trece repede prin Parlament. Avem alegeri în 2016, cred că putem să ne gândim de pe acum la acel an. (...) Cred că putem spune cu capul sus că există în Parlament parlamentari care și fac ceea ce spun", a menționat Mihai Sturzu.