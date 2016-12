Ce propun partidele care vor să ajungă la guvernare în domeniul Educaţiei. PSD, repetent la acest capitol

Alegeri parlamentare 2016

Ce propun partidele care vor să ajungă la guvernare în domeniul Educației. PSD, repetent la acest capitol

A trecut o săptămână de la începerea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie iar, în lipsa unor dezbateri concrete, pe diverse domenii, „Cuget Liber“ vă va prezenta, pe parcursul mai multor ediții, propunerile partidelor, care au șanse să ajungă în Parlament, așa cum sunt prevăzute în programele de guvernare ale formațiunilor politice.Educația ocupă un rol central în orice am dori să facem. Rezultatele slabe de la școală se suprapun dominant peste zone de sărăcie, subdezvoltare și marginalizare. Mai mult, acolo unde educația este precară, infracționalitatea este ridicată. Așadar, dacă ne dorim mai puțini șomeri, mai puțini analfabeți și reducerea abandonului școlar, avem nevoie de câteva măsuri simple, urgente și sigure. Cu excepția PSD care nu are prevăzut în programul de guvernare sub denumirea „Îndrăznește să crezi în Româ-nia” un capitol exclusiv dedicat Educației, celelalte partide au punctat destul de bine acest domeniu.La capitolul Educație, PNL intenționează să investească în profesori prin creșterea anuală a salariilor în medie cu 20% începând cu a doua jumătate a anului 2017, până la dublarea acestora, însoțită de evaluarea corpului didactic. Un alt element de investiție vizat de liberali este cel în educația timpurie prin construirea de grădinițe și creșe, acolo unde ele nu există, dar și în marile orașe unde sunt supra-aglomerate pentru circa 50.000 locuri din fonduri publice, fonduri europene și par-teneriat public-privat. De asemenea, liberalii propun generalizarea învățământului de la vârsta de patru ani și generalizarea programelor de alimentație sănătoasă în școală și din centrele „școală după școală” pe baza tichetelor valorice. O altă măsură avută în vedere de liberali este cea privind generalizarea învățământului preuniversitar într-un singur schimb prin construirea a circa 18.000 de locuri în unitățile școlare.Reprezentanții ALDE spun că dacă vor ajunge la guvernare, Educația va fi un element „central” în programul de guvernare al partidului. Printre propuneri se numără introducerea Bacalaureatului profesional pentru sesiunea din 2018. De asemenea, ALDE susține necesitatea clasificării universităților, evaluarea școlilor doctorale și creșteri salariale în domeniul Educației pe baza unor criterii de performanță. În concluzie, pentru că toate aceste măsuri necesită resurse financiare, ALDE vrea o creștere graduală a bugetului Educației în așa fel încât în 2020 să se ajungă de la 3,7% la 6% din PIB.Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară consideră la acest capitol că școala românească produce masiv șomeri cu diplomă pentru uz intern și specialiști de vârf pentru export. Din aceste rațiuni, educația, formarea profesională și cercetarea sunt priorități ale politicilor publice promovate de partidul politic Mișcarea Populară. În consecință, PMP promite să sprijine creșterea atractivității carierei didactice printr-o formare de calitate, o selecție justă și, mai ales, o răsplată adecvată printr-un buget pe mă-sură.Totodată, ei susțin că vor acționa pentru refacerea învățământului profesional, pentru ca piața muncii să orienteze proiectarea și gestionarea sistemului de educație. În plus, vor să combată abandonul școlar și analfabetismul, în special la sate. În ceea ce privește standardele academice, acestea vor fi riguroase pin proceduri de concurs și promovare cu evaluatori internaționali.PMP mai susține constituirea unui număr de universități de elită, pentru a putea participa cu șanse la competiția globală a cercetării. De asemenea, și-au propus să creeze institute de studii avansate cu dotări, salarii și burse de nivel european, pentru a păstra în țară profesorii și cercetătorii de vârf.Și USR are un capitol dedicat exclusiv Educației, domeniu în care doresc să susțină creșterea finanțării învățământului pentru a putea atrage profesori mai competenți prin salarii mai bune, până la 6% din PIB, așa cum prevede Legea Educației Naționale.De asemenea, USR susține implicarea administrației locale în finanțarea învățământului, mai mult decât în infrastructura pentru educație, cum ar fi acordarea unor bonusuri pentru unitățile de învățământ pe criterii de performanță și incluziune sau pentru profesorii care optează pentru posturi departe de casă, cum ar fi decontarea chiriei, a cheltuielilor de întreținere a locuinței și decontarea transportului.Pe de altă parte, USR propune o reformă a inspecției școlare, astfel încât evaluarea profesorilor să fie una reală și eficientă. Membrii USR consideră că actuala formulă, în care inspectorii sunt numiți politic, a avut o contribuție importantă la situația cvasifalimentară a învățământului românesc. Totodată, ei doresc înființarea și dezvoltarea de școli profesionale pe lângă clusterele industriale, rezolvând astfel două probleme: lipsa de forță de muncă calificată pentru angajatori și lipsa de locuri de muncă și oportunități educaționale pentru angajați.