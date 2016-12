Ce proiecte vor vota, astăzi, aleşii locali din Constanţa

Ce proiecte vor vota, astăzi, aleșii locali din Constanța

Consilierii locali ai Municipiului Constanța se reunesc de la ora 12.00, la Hotel Malibu din stațiunea Mamaia în cadrul unei ședințe ordinare. Pe ordinea de zi sunt 36 de proiecte care vor fi luate în discuție și, apoi, aprobate de aleșii locali.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.192/25.06.2012 privind constituirea Comisiei de validare; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre1. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gima Stelian; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul 2013; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2013; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre4. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre5. Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spatii cu altă destinație decât aceea de locuință; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință; inițiator:viceprimar Decebal Făgădău8. Proiect de hotărâre privind organizarea în Municipiul Constanța a manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă, precum și a activităților caracteristice acestei perioade; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centrul Fair Play-modernizare și extindere”; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Centrul Fair Play-modernizare și extindere” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general la fază proiect tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de investiții “Rețea de agrement cu biciclete” ; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.320/2012 privind aprobarea proiectului “Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik cross border region by bike – BSB” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria 2007-2013; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcăriei”; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcăriei” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 ; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța ; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.177/31.07.2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre22. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău 23. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; inițiator:viceprimar Decebal Făgădău24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil în vederea înscrierii în Cartea Funciară; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău25. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a terenurilor aferente punctelor termice din municipiul Constanța; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău26. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău 27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.26/2012 privind transmiterea terenului în suprafață de 500,00 mp, situat în Constanta zona parcare poarta 1- port, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău 28. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.63/29.01.2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău29. Proiect de hotărâre privind completarea poziției nr.58 din H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și Borună Viorel și Chirața; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău31. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.158/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Colegiului Tehnic Energetic Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău32. Proiect de hotărâre privind delimitarea domeniului public de interes național administrat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și domeniul public/privat al municipiului Constanța administrat de Consiliul Local al municipiului Constanța pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al municipiului Constanța și canalul de deversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în sud; inițiator: viceprimar Decebal Făgădău33. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții “Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții “Promenadă turistică Mamaia”; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre35. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.196/31.07.2013 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea arterei de apă potabilă pe bd.1 Mai, municipiul Constanța” din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiune Constanța-Ilfov” ; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre36. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre