Ce primari din Constanţa nu mai au voie să candideze sub "umbrela" propriilor partide

Ce primari din Constanța nu mai au voie să candideze sub "umbrela" propriilor partide

Politicienii și-au propus să le câștige încrederea românilor și s-au pregătit cu noi reguli pentru alegerile din acest an. Primul test va fi la alegerile locale din luna iunie. Scrutin care îi avantajează pe primarii care sunt în funcții, deoarece șefii administrațiilor publice vor fi aleși într-un singur tur.Ca să le câștige încredea alegătorilor scârbiți să voteze ani la rând aceleași figuri, atât PNL cât și PSD au lansat Coduri de Etică ce cuprind mai multe criterii. Iar aceste reguli le sunt adresate în primul rând celor care vor dori să candideze.Cea mai importantă regulă care se regăsește în Codurile de Etică ale ambelor partide este cea care face referire la infracțiuni. Astfel, condu-cerea PSD a stabilit ca persoanele aflate în următoarele situații să nu beneficieze de sprijin politic pentru ocuparea funcțiilor de primar, președinte de Consiliu Județean sau parlamentar: a fost începută împotriva lor urmărirea penală, au fost trimise în judecată, a fost pronunțată împotriva lor o hotărâre judecătorească de condamnare pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență, se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar pentru orice tip de infracțiune.Și liberalii au stabilit 10 criterii de integritate pentru candidați în vederea alegerilor din 2016. Regulile și criteriile stabilite vizează în primul rând următoarele capitole: lustrația, traseismul politic, nepotismul, contractele și relațiile cu statul, falsul în declarații, stările de incompatibilitate și conflict de interese, eventualele atitudini discriminatorii, eventualele datorii pe care le au candidații la bugetul de stat, forme de plagiat și bineînțeles problemele penale. Acestea sunt principalele 10 puncte care, în mod obligatoriu, trebuie respectate de toți candidații PNL.În județul Constanța, în momentul de față, PSD are un singur primar în funcție care nu întrunește criteriile partidului pentru a candida pentru un nou mandat. Este vorba despre Nicolae Matei de la Năvodari. De altfel, acesta a și anunțat în urmă cu ceva timp că înțelege poziția partidului și l-a recomandat în locul său pe viceprimarul de la Năvodari, Florin Chelaru. Pe de altă parte, Matei și-a manifestat intenția de a candida independent pentru un nou mandat.Probleme la liberaliEmoții sunt însă în tabăra PNL de la malul mării. Dacă în 2012 liberalii au stat liniștiți pentru că au candidat la un loc cu PSD sub umbrela USL, acum lucrurile stau altfel. Acesta este și motivul pentru care se curtează primari ai PSD-ului, se fac blaturi pe ascuns, se caută candidați pentru CJC, se fac promisiuni fără acoperire. În momentul de față, PNL încă face sondaje acolo unde sunt primari ai PSD. În ceea ce privește noile criterii impuse prin Codul de Etică al PNL, există trei primari ai PNL care nu se mai încadrează în standardele cerute de partid. Practic, Florin Mitroi de la Valu lui Traian, Gheorghe Hânsă, de la Cernavodă și Nicolae Iustin Urdea, de la Limanu sunt cercetați penal și nu ar mai avea voie să candideze din partea PNL.Concret, alături de alți inculpați, Florin Mitroi este judecat pentru abuz în serviciu fiind acuzat că a restituit ilegal peste 650 de hectare de teren care aparțineau Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Valu lui Traian. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la peste un milion de lei.Primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea, a fost și el trimis în judecată, în stare de libertate, fiind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată și folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene. La rândul său, Gheorghe Hânsă, de la Cernavodă, este trimis în judecată în trei dosare penale, fiind acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.Un alt primar al PNL, pe care nu-l mai punem la socoteală deoarece este suspendat deja din partid, este primarul de la Techrighiol, Adrian Stan, arestat la domiciliu pentru fapte de corupție.În altă ordine de idei, până la acest moment, Gheorghe Hânsă a anunțat că nu mai dorește să candideze, preferând să se ocupe mai mult de nepoții săi. În schimb, Nicolae Urdea de la Limanu nu și-a exprimat încă poziția. Singurul care stă în dubii este primarul de la Valu lui Traian, Florin Mitroi.El a anunțat la sfârșitul anului trecut că a fost pus pe gânduri de cel mai recent sondaj efectuat în comună.„Sondajul a fost în favoarea mea, cu un procent de peste 80%. Asta înseamnă că lumea apreciază ceea ce am făcut. În cazul în care mă voi decide, voi candida ori independent ori sus-ținut de UDTTMR, pentru că am mulți tătari în Valu”, a spus Florin Mitroi.Rămâne de văzut, totuși, ce se va întâmpla și dacă partidele sunt dispuse să piardă candidați care stau bine în sondaje cu toate că au probleme penale. Și asta deoarece, cu toate criteriile impuse de PSD și PNL, există deja voci din interiorul ambelor partide care spun că aceste criterii sunt doar praf în ochii celor chemați la urne. Dacă se vor respecta sau nu în totalitate normele instituite de cele mai mari partide din țară ne vom da seama în scurt timp, atunci când reprezentanții celor două partide își vor anunța oficial candidații.